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護士遇病人離世TikTok拍片痛哭 網民批評消費死者

環球社會熱點 12:47 2022/07/07

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外國不少網民喜愛在TikTok等社交平台分享日常生活點滴，但一名護士在TikTok上載一段影片，分享她返工期間遇到有病人死亡而痛哭。但不少網民都質疑這名護士在網上拍片只為消費死者。

英青少年著西裝睇《迷你兵團2》太嘈 累戲院狂退款 【下一頁】

TikTok用戶olivia_tylerr早前上載一段影片，顯示她穿著護士制服在醫院走廊來回踱步，透露當日又有一個病人死亡。

    點擊圖片放大
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只見這名護士低頭靠在牆上，試圖平靜情緒，強調自己仍要捱多5個鐘頭才下班。

影片連結

而這段影片更播出歌手Sia的歌曲Unstoppable作為背景音樂，歌詞提到：「我穿上盔甲，讓你看看我有多堅強。我穿上我的盔甲，我會告訴你，我是勢不可擋。」（I put my armor on, show you how strong I am. I put my armor on, I’ll show you that I am. I’m unstoppable.）

這段影片的觀看次數接近1,400萬，隨即在網上引起廣泛爭議，有網民批評她消費病人來博取關注度和讚好。

英超一球員涉強姦 北倫敦大宅被補 【下一頁】

Twitter上有人轉發這段帖文，諷刺這名護士聲稱無法接受病人離世，隨即拍攝影片上傳至TikTok試圖引人關注。

有人更表示，實在難以想象當病人屍體運往停屍間時，這名護士可能正在為影片選擇最流行的歌曲作背景音樂。

有網民留言指護士目睹生命流逝而情緒激動很合理，但批評她拍片試圖將人們的注意力轉移到她身上，是自戀的行為。

據悉，護士事後已經刪除其TikTok帳戶。

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責任編輯：鄭錦玲

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