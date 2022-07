護士遇病人離世TikTok拍片痛哭 網民批評消費死者

外國不少網民喜愛在TikTok等社交平台分享日常生活點滴,但一名護士在TikTok上載一段影片,分享她返工期間遇到有病人死亡而痛哭。但不少網民都質疑這名護士在網上拍片只為消費死者。

TikTok用戶olivia_tylerr早前上載一段影片,顯示她穿著護士制服在醫院走廊來回踱步,透露當日又有一個病人死亡。

只見這名護士低頭靠在牆上,試圖平靜情緒,強調自己仍要捱多5個鐘頭才下班。

而這段影片更播出歌手Sia的歌曲Unstoppable作為背景音樂,歌詞提到:「我穿上盔甲,讓你看看我有多堅強。我穿上我的盔甲,我會告訴你,我是勢不可擋。」(I put my armor on, show you how strong I am. I put my armor on, I’ll show you that I am. I’m unstoppable.)

這段影片的觀看次數接近1,400萬,隨即在網上引起廣泛爭議,有網民批評她消費病人來博取關注度和讚好。

Twitter上有人轉發這段帖文,諷刺這名護士聲稱無法接受病人離世,隨即拍攝影片上傳至TikTok試圖引人關注。

有人更表示,實在難以想象當病人屍體運往停屍間時,這名護士可能正在為影片選擇最流行的歌曲作背景音樂。

有網民留言指護士目睹生命流逝而情緒激動很合理,但批評她拍片試圖將人們的注意力轉移到她身上,是自戀的行為。

據悉,護士事後已經刪除其TikTok帳戶。

