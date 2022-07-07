【美股焦點】晨星：美股今年第二季價格僅公允值0.83倍　2020年3月疫情出現以來最大折讓

晨星表示，四重逆風包括經濟增長放慢、收緊貨幣政策、通脹飆升、利率上漲夾擊下，美股今年第二季下挫，並處於低估值，廣泛市場交易價格僅為公允價值的0.83倍，已是自2020年3月疫情出現以來最大折讓。其中，增長股被低估最多，交易價格為公允價值的0.78倍，其次為價值股，交易價格為公允價值的0.83倍。

該行指，由於供應受打擊和美聯儲收水，延遲了經濟復蘇步伐，相信短期增長較弱，惟會被稍後數年較強的增長所抵消，而美聯儲緊縮政策的影響將在明年達到最大。通脹方面，晨星預計今年通脹率會較高，達到5.7%，而明年至2026年則因價格飆升及聯儲收緊貨策兩者平復下來，通脹率在該段期間平均為1.4%。預計耐用品、食品及能源將出現嚴重通縮。油價方面，晨星預計會由今年每桶平均報97美元，下跌至2025年每桶報55美元。

料明年聯儲就加息取態開始退縮

晨星美國經濟主管Preston Caldwell表示，不認為近期美股拋售會引來經濟衰退，而目前該行預計美聯儲將在2023年就加息方面開始退縮，然而聯儲局不會在感到有信心控制通脹之前緩和其緊縮的步伐，這些跡象相信在明年上半年之前是不會明確的，因為希望避免重蹈1970年代覆轍，即當時聯儲過早地從緊縮中放開，而令通脹再飆升。

行業方面，晨星指，基礎材料表現不佳，出現被低估的機會，而電動車增加之下，到2030年，鋰的需求料增長近5倍，現時鋰市場供不應求，導致價格處於歷史最高水平。此外，使用於電動車的的特種塑料相關生產商料會出現長期增長。

該行又指，近期投資者對通訊服務行業情緒消極，尤其是針對Facebook母企Meta（美：META）的負面情緒愈來愈多，然而該行認為這些情緒是沒必要，蘋果（美：AAPL）隱私政策變化令廣告支出放緩，但該行預計，該行業的企業將最終能駕馭此逆風。

金融服務方面，晨星認為利率上升會助提升淨息差，但預計貸款損失會開始上升，而高額抵押貸款和投資銀行費用應會下降。而基於股市跌入熊市領域，市場對資產管理公司「過於苛刻」，而對經濟衰退的擔憂，更使人們對更大的貸款損失預期，高於該行所預測。

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