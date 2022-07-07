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【寵物打卡】台灣人氣插畫「阿喵菜市場」登陸大埔 20米花見喵梯與毛孩同樂 於太和廣場消費即享寵物攝影服務

理財智慧 20:02 2022/07/07

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大埔太和廣場首度聯乘台灣插畫師阿喵，將台灣人氣插畫角色「阿喵菜市場」帶到本港，以慢活 ‧ 大埔「阿喵帶你遊花園」為主題，繪畫出大埔區內場景，一眾毛孩主人除了可以帶同寵物前往「躲貓貓小徑」、「花見喵梯」和「阿喵海鮮」等景點打卡，更可參與太和廣場的「寵物寫真館」快閃拍攝活動，由專業攝影師為自己與毛孩拍攝合照。

【溫股知新】投資者靜待消息 新七小福你要識

台灣人氣插畫師阿喵擅長以溫柔療癒的畫風描繪心情，將呆萌小喵「菜市場」在日常生活中的各個場景呈現出來。今次插畫以大埔著名景點和日常生活場景為主題，配上大埔區一年四季的花卉作點綴，讓忙碌的都市人可以放慢步伐去享受佈滿喵星人的大埔平行時空，也可帶上毛孩一同探索好玩奇妙的喵星人世界。

從港鐵太和站一出來，便會看到好動調皮的「菜市場」在「躲貓貓小徑」等著和大家玩捉迷藏；跟隨「菜市場」的足跡，又會發現太和廣場西翼扶手電梯方向的「花見喵梯」。這條20米長的壁畫樓梯，不僅呈現大埔一年四季綻放不同品種的美麗花卉，在樓梯的左右兩邊，又展現了「菜市場」一眾可愛小貓於花叢間遊玩及探索的可愛模樣；抬頭一看，一隻3D立體造型的「豪大大胖喵」已經躺在花叢中間，懶洋洋地享受著由拱形天窗透進來的彩色陽光，為忙碌的途人帶來一點生活確幸。

一路前往太和廣場東翼來到今次活動特設的主題場景：首先映入眼簾的「阿喵海鮮」魚檔，細膩地刻畫了貓檔主們和前來買魚的一眾小貓，寫實又充滿溫馨。大埔著名的景點──香港鐵路博物館更被帶入圖畫世界。帶毛孩來太和廣場時，記得用寵物袋放好。想欣賞更多插畫師阿喵的其他作品，可到期間限定的「阿喵藝術廊」，場內展出許多阿喵的藝術畫作，唯美風藝術畫作絕對能滿足一眾藝術愛好者的眼球。

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90後香港人氣攝影師千紅是社交平台「幸福照相館」專頁的主理人，這次除了替「菜市場」拍下大埔遊記外，亦會分享替寵物拍攝的小技巧：鏡頭應保持與寵物相同的視線高度，拍下牠們最自然的樣子；也可用外接式閃光燈以跳燈方式進行補光，令拍攝效果更柔和；對焦可用運動攝影連續自動對焦模式，把對焦點框在寵物上並保持半按快門按鈕的動作，就能輕鬆拍出寵物萌照。

若想由專業攝影師代勞，只要於指定日子來到太和廣場並即日消費任何金額，便可參與主子專屬的「寵物寫真館」快閃拍攝活動，有專業攝影師為你及毛孩拍攝溫馨的即影即有照片。

此外，太和廣場將於7月15日至7月31日期間特設綠色好物市集，售賣不同的綠色生活產品，集有機食品、療癒小品、手作元素於一身，一眾市集迷切勿錯過。插畫師特意設計了多款專屬手機桌布，只需掃描廣場內宣傳品上的二維碼就可以免費下載。此外，顧客於即日起至8月31日期間，只需於場內消費滿指定金額並登記成為領展會員，即可在太和廣場、大元商場或富善商場換領「慢遊大埔多用途袋」，以及在太和廣場換領「慢步花園長遮」。

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責任編輯：嚴浩文

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