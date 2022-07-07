IMF總幹事警告 不排除明年全球經濟衰退

受通貨膨脹高企影響，全球經濟陷入衰退危機。國際貨幣組織（IMF）總幹事格奧爾基耶娃警告，全球經濟前景持續暗淡，危機恐繼續加劇，未能排除來年全球經濟可能出現衰退，並可能在未來下調今年的經濟增長預期。

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格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）周三（6日）表示，自4月以來環球通脹擴散﹑利率明顯上升﹑中國經濟增長放緩及針對俄羅斯入侵烏克蘭的經濟制裁增加，導致全球經濟前景顯著暗淡。

被問及會否排除出現全球經濟衰退時，格奧爾基耶娃表示風險上升下不能排除衰退的可能性。格奧爾基耶娃指出，2022年會十分困難，但2023年或更困難，衰退風險來年恐上升。

格奧爾基耶娃指長期收緊金融環境或使全球經濟前景變複雜，但承認有必要控制近來急升的物價。她稱全球經濟前景分歧較兩年前大，能源出口國經濟情況比入口國更好，並認為經濟增長放緩是恢復價格穩定必須付出的代價。

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IMF預計在7月尾發表2022及2023年的經濟預測，4月更新預測時IMF已下調今年經濟增長。格奧爾基耶娃表示，7月的預測恐怕會把今年經濟增長再次下調至3.6%，為2022年第3度下調。

格奧爾基耶娃亦警告各地政府，應注意貨幣政策及財政政策分歧帶來的危機逐漸增長，避免財政支援削弱中央銀行控制通脹率的政策，呼籲各地央行與財政部門加強合作。

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責任編輯：吳漢培