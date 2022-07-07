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【熔斷機制】港府暫緩個別航線「熔斷機制」、批社會成本相當高　增加抵港人士檢測次數

股市 12:31 2022/07/07

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【熔斷機制】港府暫緩個別航線「熔斷機制」、批社會成本相當高　增加抵港人士檢測次數

香港新冠病毒感染個案近日持續提升，惟港府再次放寬個別外防輸入措施，包括屢成外商和航空公司批評的個別航線「熔斷機制」。港府決定，從7月7日起暫緩個別航線「熔斷機制」，直至另行通告，但同時增加強抵港人士的檢測次數，提高隔離檢疫期間發現感染病例。

港府：航線熔斷機制打亂來港行程

在個別航線「熔斷機制」，港府表示，機制原意是避免在短時間內從個別較高風險地區輸入大量個案。然而，大量乘客必然會因航線熔斷而被打亂來港行程，在機位和指定檢疫酒店供應緊張的時候，其衍生的社會成本相當高。以航線熔斷5天為例，影響的來港人士數以千計，他們隨後重新預訂指定檢疫酒店亦可能遇上困難。7、8月份向來是海外港人，尤其是負笈海外的莘莘學子回港的高峰期，「熔斷機制」造成的社會成本相當之大，亦為這些留學生及其家庭帶來不必要的困擾。

港府又指，數據分析顯示，在機場「檢測待行」及指定檢疫酒店進行的核酸檢測已能發現絕大部分輸入個案，而輸入個案所帶來的風險在嚴謹外防措施下亦對本地疫情影響相對較低，相比之下，現階段繼續實施「熔斷機制」對阻止輸入個案的效益不大。

港府：輸入個案比率佔1%至3%　熔斷機制效益不大

港府表示，即使近期香港整體個案升至4位數，從海外地區或台灣抵港人士確診比率徘徊在1%至3%之間，而且超過一半輸入個案可在機場以核酸檢測實施「檢測待行」發現，而隔離檢疫期間已可揪出絕大多數輸入個案。

港府宣布，繼早前重新引入在抵港第9天檢疫期後的強制檢測要求，政府明日（7月8日）起會要求抵港人士於指定檢疫酒店檢疫時，在第三天進行多一次核酸檢測。

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