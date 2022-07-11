【元宇宙開工】元宇宙工作有何感覺？　劍橋研究：VR辦公引挫敗感及效率低

▲ 最近就有研究顯示，在虛擬實境（VR）的環境下辦公，反而會令員工工作效率下降、引起挫敗及焦慮感。

元宇宙（Metaverse）近年成為熱話，市場上出現各種以元宇宙形式為主的活動，如市集、藝術展，甚至是虛擬辦公室等。最近就有研究顯示，在虛擬實境（VR）的環境下辦公，反而會令員工工作效率下降、引起挫敗及焦慮感。

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英國劍橋大學、德國科堡應用技術大學（Coburg University of Applied Sciences）和微軟研究院等多個組織，就針對VR環境下辦公進行研究，並將其效率與現實環境中的產出作對比。研究比較了16名在大學工作的研究人員進行測試，讓他們每周工作35小時，在實體辦公空間及VR環境中進行同樣的工作。為了讓VR測試環境與真實環境貼近，團隊使用了MetaQuest2 VR頭戴裝置，並在虛擬環境中設置了一個類似曲面屏幕的虛擬屏幕，同時使用頭戴裝置的See through功能，讓測試者可以看到現實中的物理鍵盤進行輸入；而在現實環境中，則是設置一部桌面電腦及鍵盤。

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VR工作增焦慮及挫敗感

結果發現，測試者在VR環境中工作一星期後，他們在各項指標上的評分顯著降低，特別是在健康及生產力方面。在虛擬世界工作時，測試者對工作的焦慮增加19%，而他們工作量比起在實體辦公室更增加35%；此外，在虛擬環境中，測試者表示無法及時或高效地完成工作所引起的挫敗感上升42%，而生產力更下跌16%。

研究人員指，在虛擬世界中工作不只影響測試者的工作效率，更影響身體健康。當中所有測試者表示出現嚴重眼睛疲勞、視覺疲勞及噁心；更有一名參與者指，工作45分鐘後持續頭痛約三小時，兩名參與者甚至在第一天就因感到極度噁心、焦慮和嚴重的偏頭痛以及因VR耳機不舒適而退出研究。

然而，研究結果也是只有負面消息。至少有一半的測試者表示，VR環境帶來的「孤立感」，能讓自己更專心處理工作，避免周圍的干擾。

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責任編輯：廖淑瑩

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