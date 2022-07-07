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【外資縮水】凱雷新亞洲基金縮減投資中國比例　較以往基金大削一半

股市 12:19 2022/07/07

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【基金動向】凱雷新亞洲基金縮減投資中國比例　較以往基金大削一半

外電引述消息人士透露，受地緣政治風險上升和中國監管不確定性的擔憂推動，美國私募基金凱雷（Carlyle Group）最新發起的亞洲收購基金，投資中國的比例較凱雷以往同類基金最多削近一半。

凱雷新亞洲收購基金總規模約85億美元（約663億港元），為公司第6支亞洲基金，彭博引述消息指，新基金擬投資中國的比例為20%至40%，較以往投資比例可達40%至50%明顯縮水。

凱雷多年來是中國其中一位主要海外投資者，累計在華投資達105億美元，涉及餐飲連鎖、生物科技、物流等行業，投資項目包括中國麥當勞、TikTok抖音母企字節跳動以至和譽醫藥和信立泰藥業。

中國年初疫情衝擊經濟增長前景，而去年一系列監管行動也大增投資不確定性，連同中美關係冰冷，也令美資基金重新思考中國投資決定。據研究公司Preqin，第一季度專注中國的美元基金僅籌集14億美元資金，為2018年以來的最低水平，另有消息指，哈佛大學捐贈基金4月正在考慮縮減在中國的投資。

**重溫【石Sir一周前瞻及異動股】中芯國際、華潤水泥控股、中國建材**

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