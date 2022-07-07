【港元拆息】HIBOR季結後反覆跌　隔夜息單日回吐約0.61厘見逾兩周低

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港股上落市睇實呢個支持位 不跌穿仍值得睇好
自6月底季結後，港元銀行同業拆息（HIBOR）反覆向下，周四更幾乎全線回落，僅兩個月拆息報升。當中，以隔夜拆息回落幅度最誇張，單日下跌約0.61厘，創6月20日以來低位。
至於1星期、兩星期、1個月及12個月拆息，均見兩周低位。不過，兩個月拆息不跌反升至約1.22厘，刷新超過兩年高位。以目前大型銀行H按息率全期為1個月HIBOR加1.3厘計，實際供樓利率仍處約2.1厘。
至於港元滙價則變動不大，周四亞洲市時段介乎7.8469至7.8479厘。金管局對上一次入市買港元沽美元，已是6月23日。自5月13日凌晨起，金管局已14度接錢，共1042.8億港元。
表：港元銀行同業拆息
|到期日
|7月7日拆息
|7月6日拆息
|隔夜
|0.18435
|0.79250
|1星期
|0.45726
|0.77107
|2星期
|0.55149
|0.77750
|1個月
|0.78375
|0.82946
|2個月
|1.21994
|1.21738
|3個月
|1.72744
|1.73036
|6個月
|2.36131
|2.39083
|12個月
|3.27851
|3.29816
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