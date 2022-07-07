【港元拆息】HIBOR季結後反覆跌　隔夜息單日回吐約0.61厘見逾兩周低

▲ HIBOR季結後反覆跌，隔夜息單日回吐約0.61厘見兩周低。

自6月底季結後，港元銀行同業拆息（HIBOR）反覆向下，周四更幾乎全線回落，僅兩個月拆息報升。當中，以隔夜拆息回落幅度最誇張，單日下跌約0.61厘，創6月20日以來低位。

至於1星期、兩星期、1個月及12個月拆息，均見兩周低位。不過，兩個月拆息不跌反升至約1.22厘，刷新超過兩年高位。以目前大型銀行H按息率全期為1個月HIBOR加1.3厘計，實際供樓利率仍處約2.1厘。

至於港元滙價則變動不大，周四亞洲市時段介乎7.8469至7.8479厘。金管局對上一次入市買港元沽美元，已是6月23日。自5月13日凌晨起，金管局已14度接錢，共1042.8億港元。

表：港元銀行同業拆息

到期日 7月7日拆息 7月6日拆息 隔夜 0.18435 0.79250 1星期 0.45726 0.77107 2星期 0.55149 0.77750 1個月 0.78375 0.82946 2個月 1.21994 1.21738 3個月 1.72744 1.73036 6個月 2.36131 2.39083 12個月 3.27851 3.29816

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