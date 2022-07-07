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【AI翻譯】Meta研新AI模型　能即時翻譯哪些語言？

科技 12:03 2022/07/07

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Meta表示，該模型在評估數據集FLORES-101基準上的表現，比現有最先進的模型平均高出44%。（法新社）

Meta半年前啟動了「No Language Left Behind」（NLLB）計畫，訓練AI在不以英語為翻譯中介的情況下，在不同語言之間就能進行直接翻譯。日前Meta宣布已成功研發一款AI模型，能實時翻譯200種語言。

【網絡安全】Facebook、Instagram用戶數據遭盜取　中國科企疑為幕後黑手

Meta這款AI模型名為「NLLB-200」，能翻譯的200種語言中，有不少是比較冷門的語言，包括55種非洲語言，以及老撾語、阿斯圖里亞斯語、盧干達語、烏爾都語等。Meta表示，該模型在評估數據集FLORES-101基準上的表現，比現有最先進的模型平均高出44%，而在選定的非洲和印度方言上則高出多達70%。

【機器學習】AI創新遇瓶頸？　近四成機器學習從業員：無提高模型性能數據

Meta提到，將會把NLLB-200對外開源，同時向非牟利機構提供20萬美元（約157萬港元）的資助，以開發該技術在更多應用程式上採用。

【香港回歸25周年系列】創科投資　創造機遇

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

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