【自願醫保】中銀香港：線上住院及危疾壽險新造筆數按年升8成　推「非凡守護靈活自願醫保」計劃

▲ 中銀香港個人數字金融產品部保險業務主管李健興（左）及中銀人壽副執行總裁及銷售總監張子裘（右）。

中銀香港個人數字金融產品部保險業務主管李健興表示，中銀香港今年首季人民幣及線上渠道新造保單業務仍穩佔市場第一，該行截至今年5月底止，線上渠道新造住院及危疾壽險業務新造筆數更按年上升8成。另外，中銀香港與中銀人壽推出「非凡守護靈活自願醫保」計劃，為客戶提供由入院前至復康階段之住院及手術的保障方案，每保單年度保障額高達3,300萬港元。

「非凡守護靈活自願醫保」涵蓋全球醫療保障（任何地方但不包括美國），就主要住院及手術費用提供全數賠償，並不設分項賠償限額，賠償額高達每保單年度3,300萬港元，且不設終身保障限額。計劃於每個保單年度均提供免費身體檢查並特設「健康支援大使服務」及「情緒解碼熱線」等額外服務。

中銀人壽首季新造標準保費巿佔率增至逾兩成

該計劃是合資格自願醫保計劃下認可產品，成功投保的客戶可 就每名受保人申請最多8000港元扣稅額。 由7月7日至9月30日成功投保「非凡守護靈活自願醫保」計劃的客戶，可享高達五折首年保費折扣優惠。

中銀人壽副執行總裁及銷售總監張子裘表示，中銀人壽2022年第一季業務踞本港人壽保險巿場首位，新造標準保費36.30億港元，以新造標準保費計算，巿佔率由去年同期的17.12%增至21.33%，新業務價值亦錄得可觀增長。今年首季，該行人民幣保險產品表現仍繼續領先市場，人民幣新造標準保費達7.95億港元，市佔率為77.15%。

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