芝加哥槍手承認向人群開槍釀7死 逃亡期間曾考慮再施襲

美國芝加哥在獨立日（4日）發生槍撃案，21歲槍手克里莫三世被控7項一級謀殺。克里莫三世承認向巡遊人群開火，警方相信他在逃亡期間考慮發動第二次槍撃。警方無透露槍手作案動機，但認為他對數字4及7相當著迷，不排除是選擇當日犯案原因。

芝加哥槍手事後穿女裝逃逸 被控7項一級謀殺 【下一頁】

伊利諾伊州萊克縣（Lake County）檢察官Eric Rinehart周三（6日）表示，槍手克里莫三世（Robert Bobby Crimo III）承認在周一高地公園市舉行的獨立日巡遊活動開槍，造成7人死亡、數十人受傷。

現場閉路電視顯示，槍擊案發生後，一名男子揹黑色袋向西面方向奔跑，途中將把用布包裹的物體掉棄。調查人員發現物品為一支半自動步槍、並在槍手作案的屋頂發現3個30發彈匣及83個彈殼。

克里莫三世供詞聲明內承認，他向人群發射超過60發子彈，在高處瞄準巡遊民眾開火。

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萊克縣（Lake County）重案組發言人科維利（Christopher Covelli）指，當局認為槍手精心策劃是次襲擊，他被警方拘捕所發現的另一支步槍是在當地合法購買，車內同時搜到約60發子彈。

科維利稱，有理由相信克里莫三世逃亡往威斯康星州Madison途中，曾考慮再次發動襲擊。警方拒絕透露槍手作案動機，但認為他對數字4及7相當著迷，推測源自於他喜歡的音樂，不排除是選擇當日犯案原因。

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責任編輯：郭麗明