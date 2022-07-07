  • 31°C
香港時間 : 2022707日 (四) 12:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

芝加哥槍手承認向人群開槍釀7死 逃亡期間曾考慮再施襲

環球社會熱點 11:51 2022/07/07

分享：

分享：

美國芝加哥在獨立日（4日）發生槍撃案，21歲槍手克里莫三世被控7項一級謀殺。克里莫三世承認向巡遊人群開火，警方相信他在逃亡期間考慮發動第二次槍撃。警方無透露槍手作案動機，但認為他對數字4及7相當著迷，不排除是選擇當日犯案原因。

芝加哥槍手事後穿女裝逃逸 被控7項一級謀殺 【下一頁】

伊利諾伊州萊克縣（Lake County）檢察官Eric Rinehart周三（6日）表示，槍手克里莫三世（Robert Bobby Crimo III）承認在周一高地公園市舉行的獨立日巡遊活動開槍，造成7人死亡、數十人受傷。

現場閉路電視顯示，槍擊案發生後，一名男子揹黑色袋向西面方向奔跑，途中將把用布包裹的物體掉棄。調查人員發現物品為一支半自動步槍、並在槍手作案的屋頂發現3個30發彈匣及83個彈殼。

克里莫三世供詞聲明內承認，他向人群發射超過60發子彈，在高處瞄準巡遊民眾開火。

芝加哥槍擊案2歲男頓失雙親 網民不忍淪孤兒捐千萬 【下一頁】

萊克縣（Lake County）重案組發言人科維利（Christopher Covelli）指，當局認為槍手精心策劃是次襲擊，他被警方拘捕所發現的另一支步槍是在當地合法購買，車內同時搜到約60發子彈。

科維利稱，有理由相信克里莫三世逃亡往威斯康星州Madison途中，曾考慮再次發動襲擊。警方拒絕透露槍手作案動機，但認為他對數字4及7相當著迷，推測源自於他喜歡的音樂，不排除是選擇當日犯案原因。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：郭麗明

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【烏克蘭戰爭】澤連斯基公開呼籲Vitol 停止運俄「血石油」
今日
【烏克蘭戰爭】澤連斯基公開呼籲Vitol 停止運俄「血石油」
英國政府46人辭職 約翰遜堅拒下台炒「叛頭」高文浩
今日
英國政府46人辭職 約翰遜堅拒下台炒「叛頭」高文浩
美國人認為千萬資產唔算有錢 邊個大城市要求最高？
今日
美國人認為千萬資產唔算有錢 邊個大城市要求最高？
Rihanna身家達109億 成美最年輕白手興家女富豪
今日
Rihanna身家達109億 成美最年輕白手興家女富豪
查學禮否認用辭職換做財相 表明支持約翰遜
2022/07/06
查學禮否認用辭職換做財相 表明支持約翰遜

你可能感興趣

【烏克蘭戰爭】澤連斯基公開呼籲Vitol 停止運俄「血石油」
今日 11:10
【烏克蘭戰爭】澤連斯基公開呼籲Vitol 停止運俄「血石油」
英國政府46人辭職 約翰遜堅拒下台炒「叛頭」高文浩
今日 11:03
英國政府46人辭職 約翰遜堅拒下台炒「叛頭」高文浩
美國人認為千萬資產唔算有錢 邊個大城市要求最高？
今日 08:35
美國人認為千萬資產唔算有錢 邊個大城市要求最高？
罪案 網絡熱話 芝加哥 槍擊 謀殺 美國

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（07月07日 時間12:00）

下一篇文章

【烏克蘭戰爭】澤連斯基公開呼籲Vitol 停止運俄「血石油」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【新冠肺炎】新加坡確診按日增近1倍 美Omicron亞變種佔7成
【新冠肺炎】新加坡確診按日增近1倍 美Omicron亞變種佔7成
新型冠狀肺炎全球疫情（07月07日 時間12:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（07月07日 時間12:00）
超市一磚牛油加價至70蚊 英國消費者慨嘆太貴
超市一磚牛油加價至70蚊 英國消費者慨嘆太貴
【烏克蘭戰爭】頓涅茨克烏軍力抗俄入侵 澤連斯基再籲Vitol停運俄油（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】頓涅茨克烏軍力抗俄入侵 澤連斯基再籲Vitol停運俄油（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】何時停火 專家指普京或有一目標
【烏克蘭戰爭】何時停火 專家指普京或有一目標
港女移民澳洲做清潔 「未聽過有同行年薪50萬」
港女移民澳洲做清潔 「未聽過有同行年薪50萬」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款