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【汽車股】商務部發通知擴大汽車消費　汽車股逆市升、廣汽升逾半成

股市 11:40 2022/07/07

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【汽車股】商務部發通知擴大汽車消費　汽車股逆市升

中國商務部等17部門今日發布《關於搞活汽車流通、擴大汽車消費若干措施的通知》，商務部副部長盛秋預期，隨著疫情受控和各項政策措施見效，汽車消費將持續回穩復甦，下半年汽車消費有望實現較快增長，為穩定宏觀經濟大盤發揮積極作用。

多家汽車股今早股價逆市造好，廣汽 （02238） 升5.6%，吉利汽車 （00175） 倒升1.5%，長汽 （02333） 倒升2%。

純新能源汽車車企表現相對較差，小鵬汽車 （09868） 曾跌5%，最新跌幅已收窄至不足1%，理想汽車 （02015） 跌1.8%，蔚來 （09866） 跌4%。比亞迪 （01211） 倒升1%。

最新通知包括近期已在市場流傳的消息，包括提及支持新能源汽車消費，研究延長免徵新能源汽車車輛購置稅政策，開展新能源汽車下鄉，合理加大汽車消費信貸支持，鼓勵各地綜合運用經濟、技術等手段推動老舊車輛退出。

商務部表示，將會同相關部門，加強橫向協作、縱向聯動，落實落細相關政策措施，有效釋放汽車消費潛力，為發揮消費對經濟循環的牽引帶動作用、更好服務構建新發展格局提供有力支撐。

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