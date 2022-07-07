【下半年展望】摩根資管：股市債市下半年將收復部份失地　中國經濟反彈有助中資股估值重估

▲ 摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰料中國經濟反彈有助中資股估值重估。

摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰提醒，投資者宜對下半年審慎樂觀，因中央加大財政刺激恢復經濟增長，人行政策亦對增長更具支持，反觀其他主要環球央行，則正在收緊幣策。然而，中國經濟要持續復甦，關鍵因素之一是中央如何應對下輪疫情爆發。摩根資產管理預計，中國暫時不會放棄清零政策，但認為中國有空間調整防疫措施的執行，以減少有關經濟衝擊。

股市方面，許長泰指上半年的股調整改善了其估值，未來重點是企業如何更佳地管理利潤。除非利率見頂，否則價值股與優質股仍看高一線。該行又維持對中國及亞洲股票之正面看法，指中國經濟反彈、額外刺激措施，以及中國政府對於企業監管由設立框架轉為執行，都有助推動在岸與離岸中資股獲估值重估。

不論股票或固定收益資產，該行都預期經歷了上半年令人失望的市況後，下半年將收復部份失地，因估值水平不及之前高昂，而且企業盈利與信貸質素相對仍佳。許長泰又指，美國經濟增長周期正由中期進入後期，故投資者在股債方面，也應採取更平衡的方式。

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