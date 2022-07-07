【下半年展望】摩根資管：股市債市下半年將收復部份失地 中國經濟反彈有助中資股估值重估
股市 11:37 2022/07/07
摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰提醒，投資者宜對下半年審慎樂觀，因中央加大財政刺激恢復經濟增長，人行政策亦對增長更具支持，反觀其他主要環球央行，則正在收緊幣策。然而，中國經濟要持續復甦，關鍵因素之一是中央如何應對下輪疫情爆發。摩根資產管理預計，中國暫時不會放棄清零政策，但認為中國有空間調整防疫措施的執行，以減少有關經濟衝擊。
股市方面，許長泰指上半年的股調整改善了其估值，未來重點是企業如何更佳地管理利潤。除非利率見頂，否則價值股與優質股仍看高一線。該行又維持對中國及亞洲股票之正面看法，指中國經濟反彈、額外刺激措施，以及中國政府對於企業監管由設立框架轉為執行，都有助推動在岸與離岸中資股獲估值重估。
不論股票或固定收益資產，該行都預期經歷了上半年令人失望的市況後，下半年將收復部份失地，因估值水平不及之前高昂，而且企業盈利與信貸質素相對仍佳。許長泰又指，美國經濟增長周期正由中期進入後期，故投資者在股債方面，也應採取更平衡的方式。
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