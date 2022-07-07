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【經濟衰退】IMF總裁：不排除明年全球經濟陷衰退 投資者對衰退風險日漸憂慮

環球政經 16:23 2022/07/07

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據《路透社》報道，​​國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）指，全球經濟衰退風險升高，她不排除明年全球經濟陷入衰退的可能性，因為自4月以來，全球經濟前景顯著變得暗淡。

格奧爾基耶娃指，IMF在未來幾周內將會下調其對2022年全球經濟增長3.6%的預測，而這是今年以來的第3次。並補充說IMF經濟學家仍在敲定新的數字，預計將在 7 月底發布其對 2022 年和 2023 年的最新預測。

格奧爾基耶娃指，自我們 4 月將預測下調近1%後，前景已顯著變暗，而原因是通脹蔓延更加普遍、利率上調幅度更大、中國經濟增長放緩及西方國家對俄羅斯制裁的升級。她指，「我們處於非常洶湧的水域，全球經濟衰退的風險已經上升，所以我們不能排除它」。

在周三（6日）美國國債收益率曲線連續2天出現倒掛，而這是衰退迫在眉睫的可靠指標，反映出投資者對衰退風險的擔心。

她指出最近有經濟數據顯示，一些大型的經濟體包括中國和俄羅斯在第二季度出現經濟收縮，並指出 2023 年的風險甚至更高。她又補充，指現時財政和貨幣政策之間存在的分歧日益增加，她敦促各國謹慎調整經濟政策及控制好目前飆升的價格。

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責任編輯：關海儀

 

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