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【管理心得】資產管理行業人才難求　靈活政策吸新血

10:00 2022/07/10

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美聯金融集團拓展及營運總監梁柏基表示，未來除了招聘亨前綫員工，亦會招聘數碼行銷方面的人才，以配合集團業務發展。（受訪者提供圖片）

疫情持續兩年多，影響環球經濟市場。資產管理行業面對危機，要開拓商機之餘，也要制定管理政策，以及迎合數碼轉型。美聯金融集團拓展及營運總監梁柏基表示，公司以果斷及靈活策略進行決策，能穩定員工信心。

疫情打擊本港各行各業，而資產管理行業也不例外。梁柏基稱，疫情不只影響經濟環境，連帶保險及投資有關的產業有影響；而集團業務以香港市場為主，即使內地客群減少，對生意影響不算太大。他又指，集團在2020年1月至2021年12月的生意額增幅超過1倍，而人手也大約增加3成。

疫下公司快速應對 保障員工

疫情陰霾加上環球經濟不明朗，容易影響員工對公司的信心。梁柏基指出，在疫情初期公司相比同業，更快執行在家工作措施，當疫情稍為緩和時，則轉為輪班制（AB Team），避免所有員工同時回到辦公室。

梁又表示，現時新世代強調創造性，故集團在政策方面轉趨靈活，增加員工的發展機會。針對年輕員工，工作會以專案形式進行，細分每個步驟。梁柏基表示，每個專案由員工一個人負責，能清楚知道工作進度及內容。此外，員工可以就工作發表意見，而公司亦會相信他們並接納意見；相比起只做上司分派的工作，這種工作模式令同事在工作上更有發揮的機會。

不少員工着重工作及生活平衡，而集團採用較具彈性的管理模式。梁柏基舉例，員工不用出席漫長的會議，一般將會議時間控制在15至20分鐘內，提出要求及意見後，員工已可開始工作。

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記者：廖淑瑩

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