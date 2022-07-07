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【烏克蘭戰爭】澤連斯基公開呼籲Vitol 停止運俄「血石油」

環球社會熱點 11:10 2022/07/07

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西方國家致力經濟制裁俄羅斯，俄羅斯能源出口雖有限制，但仍為莫斯科政府帶來莫大經濟收益。烏克蘭總統澤連斯基再次呼籲全球最大獨立石油貿易商Vitol，停止運送俄羅斯的「血石油」，希望對方為終止與俄交易訂下限期及數量限制。

【烏克蘭戰爭】何時停火 專家指普京或有一目標 【下一頁】

英國衛報取得澤連斯基（Volomydyr Zelenskiy）向Vitol發出的信件，當中澤連斯基的經濟幕僚長烏斯堅科（Oleg Ustenko）促請停止運輸俄羅斯石油，指控Vitol透過「血石油」（blood oil）獲取利益，資助俄軍謀殺烏克蘭平民。

烏斯堅科希望Vitol能就與俄羅斯停止交易訂立期限，並表明在期限前公司會為俄羅斯運輸的石油數量。烏斯堅科更指出，自俄烏戰爭開始後，Vitol是俄羅斯海運石油生意合作的西方國家最大貿易公司。

【烏克蘭戰爭】重建料需近6萬億 烏指俄寡頭應負擔部分開支 【下一頁】

澤連斯基早於3月時已呼籲Vitol切斷俄羅斯的石油金流，並指與俄貿易是資助「屠殺大型無辜民眾」。Vitol其後回應，表示在更多俄油合約後，於今年第二季顯著遞減運輸的俄油數量，聲稱計劃撤出俄羅斯市場，預計年底停止運輸俄羅斯原油。

然而，烏斯堅科指Vitol當時的聲言未有實現。英國非政府組織Global Witness取得的Vitol航運數據顯示，自2月24日以來，Vitol為俄羅斯運送超過3,800萬桶石油，總值約32.1億美元（約251.91億港元）。

數據同時指出，Vitol平均每月運輸約900萬桶俄油，但6月數據超越平均，達超過1,100萬桶石油，與Vitol聲稱會減少運輸量不同。

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責任編輯：吳漢培

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