▲ 【美國加息】聯儲局會議紀錄：利率可能要在更長時間內保持上升 有必要採取更嚴格的貨幣政策

美國聯儲局公布6月份議息會議紀錄，顯示聯儲局官員認為，聯儲局維持抗通脹的公信力至為重要，即使美國經濟放緩，利率仍可能需要在更長一段時間內保持上升，以防高通脹變得根深蒂固，因此支持在7月的議息會議上加息50點子或75點子。

美國經濟正在擴張 就業市場仍然緊張

會議紀錄未有直接提到經濟衰退風險，聯儲局官員並認為數據顯示美國經濟正在擴張，就業市場仍然緊張，但承認經濟下行風險存在，而且儲局的決策或產生較預期更大的影響。

「與會者一致認為，目前的經濟前景顯示當局有必要轉向更限制性的政策立場（restrictive stance of policy），而且他們了解到，若通脹壓力持續上升，採取更嚴格的政策（more restrictive stance）或許是合適的。」

大部分聯儲局官員認為，聯邦市場公開委員會（FOMC）面臨一個重大風險，若市場開始質疑委員會在必要時調整政策立場的決心，高通脹或會變得根深蒂固，故此即使收緊貨幣政策或會在一段時間內導致經濟增長步伐放慢，但將通脹恢復至2%的目標水平對實現可持續充分就業更為重要。

堪薩斯城聯儲行長Esther George是18位決策官員中，唯一反對6月加息75點子。

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