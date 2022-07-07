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【中國電力2380】獲注入優質新能源資產 中國電力轉型目標明確

股樓投資 12:12 2022/07/07

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申萬宏源表示，中國電力（02380）日前與中電新能源、中電國際新能源簽訂收購協議，標的資產共2.2GW的新能源等資產，上述兩項交易作價合計74.5億元（人民幣，下同），反映控股集團支持公司新能源加速轉型，預計收購完成後，公司新能源裝機佔比將提升3.32個百分點。資料顯示，收購資產含有甘肅大型風電光伏產業集群，將進一步增強公司在西北新能源大基地的產業影響力；同時資產內的環保發電公司主要分布在海南及河北等地，本次收購後公司將完成海南產業布局及京津冀業務拓展。

【同場加映】溫股知新：投資者靜待消息 新七小福你要識

按照本次交易最終對價 74.5 億元，收購對應的去年市盈率為14倍，預計對今年每股盈利有確定性增厚。其中，本次收購的資產新能源補貼拖欠較多，垃圾焚燒項目部分產能處於爬坡階段，預計今明兩年盈利將有較大幅度增長，最終每股盈利增厚及股本回報率水平將更為樂觀。收購完成後，公司整體資產負債率有望進一步下降，為後續新能源項目投資進一步發力儲備空間。

【延伸閱讀】大行點睇：高盛予標指年底目標4300點 推薦20隻具安全邊際美股，請按【見下頁

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考慮到資產交割期尚待明確，申萬宏源暫時維持公司今後三年年歸母淨利潤預測分別為 30.4億元、40.3億元和51.6億元，當前股價對應預測市盈率為14倍、11倍及9倍。公司新能源轉型目標堅定且轉型步伐較快，繼續維持「買入」評級。

【同場加映】青姐話：向上游 唔使愁

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撰文：林衛

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買入 收購 港股 中國電力（02380）

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