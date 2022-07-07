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【黑客攻擊】偽裝系統郵件繞過阻截　報告：兩成電郵帶惡意HTML附件

科技 11:29 2022/07/07

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黑客不再需要在電子郵件正文中加入超連結，所以能夠輕鬆繞過反垃圾郵件和防毒阻截程式。 （法新社）

黑客攻擊向來防不勝防，如發現可疑電郵時更要多加提神。網絡安全公司Barracuda分析過去一個月處理的數百萬封電郵的附件數據中，發現多達21%電郵帶有惡意HTML附件，比例遠超其他檔案類型的附件，而且更能繞過防毒系統阻截，成為網絡安全一大隱患。 

【網絡安全】Facebook、Instagram用戶數據遭盜取　中國科企疑為幕後黑手
 
網絡釣魚是黑客使用HTML附件的熱門方式，惡意HTML附件一般帶有指向網絡釣魚網站的超連結，打開時HTML文件內的JavaScript就會轉載到第三方網站，並要求用戶輸入帳號和密碼，以檢視文件或下載內藏惡意軟件的檔案。黑客更無需創建一個虛假網站，即可直接將釣魚網站嵌入附件並發送予受害人。 

繞過反垃圾郵件、防毒阻截程式

Barracuda報告指出，黑客會偽裝成每周報告的電子郵件中嵌入HTML附件，誘騙用戶點擊釣魚超連結，並輸入個人資料。因為黑客不再需要在電子郵件正文中加入超連結，所以能夠輕鬆繞過反垃圾郵件和防毒阻截程式。  

【封鎖Twitter】Twitter涉威脅印度安全或遭封鎖　告上法庭抵制國家級指令

由於HTML附件本身難以被系統檢測，而且黑客並不會在附件內包含惡意程式，而是借由JavaScript多次重新導向。因此最有效的解決辦法應該是掃瞄及檢測包含HTML附件在內的整封電郵，及檢查所有重新導向的網址以分析郵件是否存在風險。 

以下是Barracuda建議的3個防範惡意HTML附件方法：

1. 利用AI電郵防護掃描並阻截惡意HTML 附件 

雖然準確識別此類釣魚電郵十分困難且會有大量誤判的情況，最佳的解決方案是利用機器學習以及代碼分析，評估包括附件在內的整封電郵內容，以確保成功阻截惡意HTML附件。

2. 企業應加強用戶安全意識培訓

由於此類攻擊不斷增加，企業應該教育員工主動辨識及報告惡意HTML附件，尤其是對第一次收到的郵件保持警惕。另外亦可以提供此類郵件的示例，培養員工在輸入個人資訊前要仔細檢查的意識 

3. 部署自動化資安事故應變 

如果惡意電郵沒有被系統攔截，可以利用補救工具以快速識別並刪除收件箱內的惡意郵件，採取自動化資安事故應變解決方案，將有助在攻擊漫延前盡早處理；而帳戶接管保護方案，則能夠監控並提醒用戶可疑的帳戶活動。

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責任編輯：陳卓賢

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