【數據點睇】高頻數據看消費潛力 服務型消費漸露生機

據內地報道，自從中國疫情防控形勢有所好轉，復商復市有序推進，加上各類促消費政策效應顯現，近期去旅遊、看電影、買車買房的人明顯多起來。特別是，在高頻數據反映了各領域消費逐漸顯現恢復性增長。在旅游消費方面，海南放鬆對上海、北京等城市低風險地區管控後，飛赴海南的客流量增多。根據「去哪兒」的數據顯示，在6月25日至26日的周末，飛赴海南的客流量較6月18日至19日幾乎翻倍；全國酒店預訂量也超過了2019年同期水平。

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主題公園市場呈現良好恢復勢頭。6月1日至28日，上海酒店預訂量是5月同期的18倍，景區搜索量增長17倍，且逐周遞增；全國主題樂園門票銷量較5月同期增長1倍。恰逢學校暑假，業界期待暑期旅遊市場拉動一波消費熱潮。途牛旅游網發布《2022暑期出游趨勢預測》顯示，今年暑期7天及以上出遊行程的預訂訂單佔比達31%，用戶出遊天數將比春節、「五一」等假期進一步增多。

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另一方面，一些大型商場正恢復客流。百度地圖交通出行大數據平台顯示，7月6日，位於北京朝陽的國貿商城客流指數較上個月工作日同時段均值上漲45%，重慶市的三峽廣場客流量甚至較上個月工作日同時段均值翻了一番。中信證券首席經濟學家明明表示，6月以來，疫情對消費造成的影響逐漸減弱。在疫情不出現大反覆的情況下，未來一個季度，消費服務行業有望步入較快修復階段。

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撰文：林衛