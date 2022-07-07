英國政府46人辭職 約翰遜堅拒下台炒「叛頭」高文浩

英國政府有46名官員辭職，並有大批内閣官員到首相府，要求英國首相約翰遜辭職。但約翰遜堅拒下台，更將被指有份促請約翰遜辭職的房屋社區及地方政府事務部大臣高文浩革職。

查學禮否認用辭職換做財相 表明支持約翰遜 【下一頁】

辛偉誠（Rishi Sunak）與賈偉德（Sajid Javid）早前已分別辭任財相及衛生大臣，英國自周二（5日）以來已有46名政府官員請辭。

其中威爾士事務大臣夏世民（Simon Hart）於辭職信提到，一眾同事已經盡最大努力協助約翰遜（Boris Johnson）扭轉劣勢，但現時已過了可實現上述目標的地步，他對此感悲傷。

周三（6日）更有大批内閣官員前往首相府要求約翰遜下台，包括內政大臣彭黛玲（Priti Patel）及運輸大臣夏博思（Grant Shapps）。

英媒引述消息指高文浩（Michael Gove）有份促請約翰遜辭職，而約翰遜周三已將高文浩革職。

英國廣播公司（BBC）引述首相府消息人士指：

你不能有這樣的陰險小人，在有爭議時與你劃清界線，然後興高采烈地向媒體說首相必須離開。 （You can't have a snake who is not with you on any of the big arguments who then gleefully tells the press the leader has to go.）

英兩閣員發公開信辭職 約翰遜親自回覆 【下一頁】

約翰遜早前在國會表明他不會下台，指英國最不需要選舉。約翰遜指他在2019年全國大選中獲勝獲委任為首相，在戰爭及生活成本危機持續的情況下辭職是不負責任的行為。

英國保守黨的後座議員組成「1922委員會」上月對約翰遜發起一次不信任動議，但約翰遜獲勝避過下台。

按照規則，由於要求撤換黨魁的票數不過半，保守黨1年內都不得發起另一次不信任動議。不過「1922委員會」正研究修改規則，允許再發起對約翰遜的不信任動議。

約翰遜親信、國會議員James Duddridge指，約翰遜與内閣高層成員見面後精神振奮並準備戰鬥。他更表示約翰遜與新上任的財相查學禮（Nadhim Zahawi），下周將制定一項新經濟計劃，措施將包括減稅。

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責任編輯：鄭錦玲