【約翰遜下台】約翰遜料宣布辭職 英逾50官員逼宮（第二版）

英國政府55名官員辭職,並有大批内閣官員到首相府,要求英國首相約翰遜辭職。約翰遜將被指有份促請他辭職的房屋社區及地方政府事務部大臣高文浩革職。英媒引述消息指約翰遜已同意下台。

英國廣播公司(BBC)引述消息指,約翰遜(Boris Johnson)將會辭任保守黨黨魁一職。新任保守黨黨魁料於今年10月上場,約翰遜料留任至秋天。

辛偉誠(Rishi Sunak)與賈偉德(Sajid Javid)早前已分別辭任財相及衛生大臣。

其中威爾士事務大臣夏世民(Simon Hart)於辭職信提到,一眾同事已經盡最大努力協助約翰遜扭轉劣勢,但現時已過了可實現上述目標的地步,他對此感悲傷。

周三(6日)有大批内閣官員前往首相府要求約翰遜下台,包括內政大臣彭黛玲(Priti Patel)及運輸大臣夏博思(Grant Shapps)。

英媒引述消息指高文浩(Michael Gove)有份促請約翰遜辭職,而約翰遜周三已將高文浩革職。

BBC引述首相府消息人士指:

你不能有這樣的陰險小人,在有爭議時與你劃清界線,然後興高采烈地向媒體說首相必須離開。

(You can't have a snake who is not with you on any of the big arguments who then gleefully tells the press the leader has to go.)