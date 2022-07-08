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【異動股】火幣科技：子企尚未開展相關的貨幣服務業務　昨彈85%後現回吐17%

當炒股 10:40 2022/07/08

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【異動股】火幣科技：子企尚未開展相關的貨幣服務業務　周四股價彈85%

火幣科技 （01611） 旗下子公司HBIT Inc成功獲得美國金融犯罪執法局（FinCEN）頒發的貨幣服務業務註冊許可（MSB），火幣科技指，取得MSB有助公司日後於美 國進行數字貨幣相關業務，進一步實現全球化及合規的戰略目標，但HBIT尚未開展相關的貨幣服務業務。

火幣科技股價急彈，昨急升85%，現回吐17%，報5.4元。

加密貨幣步入寒冬　交易平台火幣傳裁員3成【下一頁】

獲此牌照後，火幣科技旗下Brokerage業務可在美國全境進行外匯兌換（Dealer in Foreign Exchange）和貨幣轉移（Money Transmitter）經營活動。未來火幣科技將有望進一步為美國地區用戶提供安全合規的數字資產服務，夯實國際業務擴張動能。

火幣科技旗下子公司已獲得證監會第4類和第9類牌照，並可管理投資於100%虛擬資產的投資組合。

相關文章：【業績｜虛幣股】火幣科技半年虧損逾4878萬元　行政開支大增1.7倍致轉蝕

相關文章：【加密貨幣】加密貨幣商骨牌式倒下　Voyager Digital申破產保護、三箭資本清盤成催命符

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