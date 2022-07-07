▲ 【異動股】火幣科技：子企尚未開展相關的貨幣服務業務 周四股價彈85%

火幣科技 （01611） 股價急彈，周四早上急升85%，收報6.49元。火幣旗下子公司HBIT Inc成功獲得美國金融犯罪執法局（FinCEN）頒發的貨幣服務業務註冊許可（MSB），火幣科技指，取得MSB有助公司日後於美 國進行數字貨幣相關業務，進一步實現全球化及合規的戰略目標，但HBIT尚未開展相關的貨幣服務業務。

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獲此牌照後，火幣科技旗下Brokerage業務可在美國全境進行外匯兌換（Dealer in Foreign Exchange）和貨幣轉移（Money Transmitter）經營活動。未來火幣科技將有望進一步為美國地區用戶提供安全合規的數字資產服務，夯實國際業務擴張動能。

火幣科技旗下子公司已獲得證監會第4類和第9類牌照，並可管理投資於100%虛擬資產的投資組合。

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