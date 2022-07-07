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【TSLA】馬斯克據報去年與旗下初創公司高層誕孖胎　同年12月與前女友誕女

Hot Talk 10:32 2022/07/07

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【TSLA】馬斯克據報去年與旗下初創公司高層誕孖胎　同年12月與前女友誕女

Tesla特斯拉（美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）風流情史不絕，有外電引述法律文件指，馬斯克與旗下大腦芯片初創Neuralink高層Shivon Zilis，去年11月誕下一對孖胎。連同馬斯克與前女友Grimes於12月經代孕誕下第二名女兒，馬斯克至今有9名子女。

據《Business Insider》報道，馬斯克和Zilis今年4月向法庭遞交文件，擬為兩名初生嬰兒使用父親姓氏、中間名使用母親姓氏，德州法庭於5月批准有關申請。

Zilis現年36歲，較馬斯克年輕15歲，她在社交平台介紹自己從2017年加入Neuralink，最新為營運和特殊項目董事，也是馬斯克另一人工智能機構OpenAI的董事會成員。她在2017年至2019年也曾兼任Tesla人工智能項目董事。

報道聲稱，馬斯克完成收購Twitter後，Zilis可能是其中一位領軍人選。

馬斯克早年與前妻誕下5名子女，其後再與加拿大前女友Grimes誕兩名女兒。

馬斯克暫未回應報道。

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美股 馬斯克 特斯拉（Tesla，美：TSLA） Tesla

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