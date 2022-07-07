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【異動生科股】騰盛博藥新冠療法中國商業化上市　股價曾升三成

股市 10:11 2022/07/07

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【異動生科股】騰盛博藥新冠療法中國商業化上市　股價曾升三成

騰盛博藥-B （02137） 公布，旗下公司騰盛華創的新冠中和抗體安巴韋單抗和羅米司韋單抗聯合療法在中國商業化上市，而首批抗體藥物7月7日實現商業放行。騰盛博藥今早股價最多升3成，高見11.5元，至早上10時，騰盛博藥升幅回順至18%，報10.44元，成交1.7億元。

安巴韋單抗和羅米司韋單抗聯合療法於去年12月獲得國家藥品監督管理局上市批准，用於治療輕型和普通型且伴有進展為重型高風險因素的成人和青少年新冠病毒感染患者。

公司指，全球3期臨床試驗數據顯示，這一聯合療法可使患者住院和死亡風險降低80%，而且多個獨立實驗室開展的活病毒及嵌合病毒實驗表明，療法對目前中國主要流行的奧密克戎亞型BA.2活新冠病毒變異株及以往所有廣受 關注的新冠病毒變異株均保持中和活性。

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港股 騰盛博藥—B（02137）

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