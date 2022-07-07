▲ 【元朗大停電】中電：無明顯迹象顯示起火事故由不正當行為所引起 電纜負荷未有超載

中電控股 （00002） 公布，周三（6日）已就元朗電纜橋6月21日起火一事，向政府提交進一步報告。據中電報告指，6月21日當天事故發生前，中電供電予元朗、天水圍及屯門一帶的供電系統並無已知的運作事故或故障情況，電纜負荷亦低於其設計的上限，未有超載情況。中電周四股價跌0.4%。

根據中電與消防處在6月26日視察後的討論，以及隨後與警方、消防處、政府化驗所及其他政府部門的商討，均同意目前並無明顯迹象顯示今次起火事故是由不正當行為所引起；電力保護裝置按其設計功能即時啟動，瞬間隔離損毀的供電線路，保護系統的運作正常，故不視為引致今次事故的成因；以及縱然事故當日天氣炎熱，但天氣這環境因素不被視為促成今次事故的成因。

已即時檢視各電纜橋及內部設備

為釋除公眾疑慮，中電已採取一系列額外的緩減風險措施，除即時檢視各電纜橋及內部設備的狀況外，還加強巡視及檢查，以及會為電纜橋加強保安和加裝防火裝置。

中電指一直為市民提供穩定的供電服務，是次事故非常罕見，導致元朗、天水圍及屯門一帶地區的供電系統受到影響，中華電力再次對受影響客戶深表歉意，並感謝他們的諒解。

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