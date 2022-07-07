中銀香港舉辦「我與香港的小故事」主題攝影比賽　記錄充滿人情味及活力的香港

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中國銀行（香港）（「中銀香港」）宣佈舉辦「我與香港的小故事」攝影比賽，邀請全港幼稚園、小學及中學學生參與，鼓勵他們以照片記錄充滿人情味及活力的香港，共同慶祝香港特別行政區成立25週年。有關活動獲特區政府教育局全力支持。
比賽設有三個組別，分別為幼稚園親子組、小學組及中學組。每個組別均設有專業組及人氣組，專業組由專業評審團選出冠、亞及季軍各1名，人氣組由網民於ECzone教育平台投票選出冠、亞及季軍各1名；三個組別另設優異獎各15名。冠、亞、季軍和優異獎得獎者將分別獲得港幣2,000元、1,500元、800元和100元的購物券*及電子獎狀。
此外，每個組別亦設有「最踴躍參與學校獎」冠、亞、季軍各1名及優異獎各6名，參與人數最多的學校將獲頒獎盃一個。
參賽者須於2022年7月31日或之前，以JPEG、JPG或PNG檔案格式，將參賽作品上載到比賽平台網站www.eczone.com.hk。得獎名單將於2022年8月31日在比賽平台網站公佈。
有關中銀香港「我與香港的小故事」攝影比賽詳情及相關條款，請瀏覽比賽平台網站 www.eczone.com.hk。
*聯合新零售(香港)有限公司文化禮券 (適用於三聯書店、中華書局及商務印書館)
（特約）