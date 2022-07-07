【港股市況】恒生指數午後初段轉升　汽車、濠賭股造好　吉利升4%、銀娛金沙升3%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

港股低開233點，早段曾跌幅擴大至近400點，低見21200點，其後跌幅收窄，恒生指數半日跌87點，報21498點，成交612.7億元。恒生科技指數跌1%，報4752點。騰訊 （00700） 逆市升0.5%；美團 （03690） 跌逾1%；電力股、體育用品股造好，中國電力 （02380） 升近6%；李寧 （02331） 升逾3%。

焦點股及財經日誌：多圖講解重點消息

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即市走勢︰

【13：20】吉利 （00175） 升幅進一步擴大至5%，高見17.24元，中國商務部等17部門發布《關於搞活汽車流通、擴大汽車消費若干措施的通知》。

【13：18】小米 （01810） 升幅擴至2%；騰訊 （00700） 升1%。

【13：15】恒指轉升，最新報21589點，升2點；科指跌0.3%，報4788點。

【13：14】大市跌幅收窄至約20點。

【13：12】阿里巴巴 （09988） 午後轉升0.1%；騰訊 （00700） 升0.6%；小米 （01810） 升逾1%；美團 （03690） 、京東 （09618） 則跌約0.7%。

【13：11】吉利 （00175） 午後升近4%，高見17.06元。另外，比亞迪 （01211） 升1%；長汽 （02333） 升逾4%；廣汽 （02238） 升半成。

【13：04】濠賭股升幅擴大，藍籌股銀娛 （00027） 升3%；金沙 （01928） 升逾1%。另外，永利 （01128） 升逾3%；美高梅 （02282） 升逾1%；澳博 （00880） 、新濠 （00200） 升逾2%。

【13：04】內航股亦向上，東航 （00670） 升逾2%；國航 （00753） 、南航 （01055） 升逾3%。

【13：01】國泰 （00293） 午後初段抽升逾5%，高見8.75元。

【熔斷機制】港府暫緩個別航線「熔斷機制」、批社會成本相當高 增加抵港人士檢測次數

【13：01】恒指午後初段跌約60點，報21526點，科指跌0.7%，報4766點。

【12：48】建發國際 （01908） 發盈喜，料半年多賺1.5倍至1.7倍（經重述）。

【12：47】【異動股】內地擬借體育穩經濟促消費 李寧特步應聲彈高

【12：45】恒指黑期於中午時段最升新升約54點，報21503點。

【12：00】恒生指數半日跌87點，報21498點，成交612.7億元。恒生科技指數跌1%，報4752點。騰訊 （00700） 逆市升0.5%；美團 （03690） 跌逾1%；電力股、體育用品股造好，中國電力 （02380） 升近6%；李寧 （02331） 升逾3%。

【11：55】濠賭股轉升，銀娛 （00027） 升近2%；金沙 （01928） 升1%。另外，永利 （01128） 升2%；美高梅 （02282） 、澳博 （00880） 、新濠 （00200） 升1%。

【11：44】港股中午收市前跌約100點，報21485點，跌101點；科指跌1.3%，報4739點。

【11：41】【汽車股】商務部發通知擴大汽車消費 汽車股逆市升、廣汽升逾半成

【11：40】【下半年展望】摩根資管：股市債市下半年將收復部份失地 中國經濟反彈有助中資股估值重估

【11：34】 火幣科技 （01611） 最新升9成，高6.68元，成交4999萬元。

【11：31】內地股市半日向上，上證半日升0.5%；深證升1%；創業板指升1.5%。

【11：30】融科 （02323） 續跌27%，低見0.126元。

【11：24】恒指跌幅進一步收窄至50點內，科指跌1.1%。

【11：15】滙豐 （00005） 轉升0.2%；中移動 （00941） 同升0.2%；友邦 （01299） 升0.3%；港交所 （00388） 升0.6%。

【11：12】 火幣科技 （01611） 升幅擴大至8成，高見6.3元，成交4216萬元。

【11：07】藥明生物 （02269） 高開低走，股價最新跌近4%，低見80.05元；藥明康德 （02359） 跌逾4%，低見112元。

【11：04】【ESG】港交所歐冠昇：年初至今有50家GSS債券聯交所上市

【11：01】太陽城集團 （01383） 升勢回順，最新升1.4倍報0.131元，今早曾升逾2倍高見0.2元；凱升 （00102） 升62%，報0.074元，今早曾高見0.118元。

【10：49】金融壹賬通 （06638） 連續第二日回吐，股價跌逾8%，低見6.1元。

【10：45】體育用品股造好，其中李寧 （02331） 升3%；安踏 （02020） 升逾2%；特步 （01368） 升逾3%。

【10：44】內地股市轉升，港股跌幅收窄至不足百點，最新報21504點，跌82點；科指跌1.1%，報4748點。

【10：40】【異動股】火幣科技股價曾彈逾77% 子公司獲發MSB、可於美國進行外匯兌換及貨幣轉移

【10：38】港交所 （00388） 逆市上升，股價升1%，高見371.6元。

【10：30】電力股續升，中國電力 （02380） 升4%；潤電 （00836） 升0.2%；華能國電 （00902） 升逾1%；華電國際 （01071） 升3%。

【10：17】大市最新跌約170點，報21417點。

【10：15】區塊鏈概念股炒上，火幣科技 （01611） 升逾68%；歐科雲鏈 （01499） 升31%；雄岸科技 （01647） 升14%；BC科技 （00863） 升23%。

【10：11】【異動生科股】騰盛博藥新冠療法中國商業化上市 股價曾升三成

【10：10】火幣科技 （01611） 升幅擴大至逾4成，高見5.2元。

【10：09】吉利 （00175） 升0.2%；比亞迪 （01211） 跌0.4%；長汽 （02333） 升逾2%；廣汽 （02238） 升逾3%。

【10：07】昨日造好的華寶 （00336） ，股價今早回吐8%，低見6.95元。

【10：05】港交所 （00388） 轉升0.4%，高見369.8元。

【10：03】ATM中，騰訊 （00700） 率先轉升0.2%，高見348.6元；阿里巴巴 （09988） 跌幅收窄至逾1%；美團 （03690） 跌近2%。

【10：00】大市跌幅略收窄至約200點，報21378點，跌208點；科指跌2.1%，報4704點。

【09：58】滙豐 （00005） 續跌0.3%；渣打 （02888） 跌逾2%。

【HSBC滙豐】滙豐據報洽售俄羅斯子公司予EXPOBANK

【09：53】火幣科技 （01611） 破底低見3.42元後，股價倒升25%，高見4.4元，成交154萬元。

【09：49】油價隔晚續跌，布油一度跌穿100美元。中石油 （00857） 、中海油 （00883） 跌近2%；中石化 （00386） 跌逾1%。

【09：48】科指跌3.1%，報4653點。阿里巴巴 （09988） 最新跌近3%；美團 （03690） 跌近4%。

【09：46】中電 （00002） 偏軟隨市跌0.4%，低見65.3元。

【元朗大停電】中電：無明顯迹象顯示起火事故由不正當行為所引起 電纜負荷未有超載

【09：44】騰盛博藥 （02137） 升逾17%，高見11.5元。騰盛博藥附屬騰盛華創醫藥的長效新冠中和抗體安巴韋單抗和羅米司韋單抗聯合療法在中國商業化上市，首批抗體藥物今日實現商業放行。

【09：41】阿里巴巴 （09988） 早段跌逾2%；騰訊 （00700） 、小米 （01810） 跌逾1%；美團 （03690） 、京東 （09618） 跌3%。

【09：40】港股開市後跌幅擴大至300點，低見21272點，最新報21285點，跌301點。科指跌2.8%，報4667點。

【09：38】太陽城集團 （01383） 早段升幅曾擴大2.6倍高見0.2元，最新升2.3倍；凱升 （00102） 升幅擴至1倍，高見0.118元。

【09：37】邁博藥業 （02181） 逆市升逾52%，高見1.2元。邁博藥業此前公布國家藥品監督管理局已批准生物一類新藥CMAB017用於治療晚期實體瘤，包括結直腸癌、頭頸部鱗癌和食管鱗癌的臨床試驗申請。

【09：33】中遠海控 （01919） 預期中期盈利約647.16億人民幣，按年增長約74.5%，股價造好逆市升半成，高見11.68元。

【1919盈喜】中遠海控預計上半年多賺74% 利潤逾647億人幣

【09：31】君實生物 （01877） 旗下與合作夥伴Coherus用於治療鼻咽癌的特瑞普利單抗的生物製品許可申請（BLA），已經獲美國藥品監督管理局（FDA）重新受理，股價逆市向好升0.7%。

【生科股】君實生物旗下鼻咽癌單抗BLA申請獲FDA重新受理

【09：30】商湯 （00020） 股價低開1%。

【商湯20】商湯大瀉日CCASS變動曝光 兩大出貨券商掟貨規模超越前7個星期總交易量

【09：27】東方海外 （00316） 逆市升2%。東方海外上一季度收益達52.85億美元，再獲得創紀錄的成績，按年增長52.4%。

【業績｜航運股】東方海外上季收入再創新高 次季收入增52%至52.85億美元

【09：21】恒生指數開報21352點，跌233點。恒生科技指數跌1.7%，報4720點。ATM阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 分別跌逾1%；藥明生物 （02269） 升逾1%；太陽城集團 （01383） 復牌升1.1倍；凱升 （00102） 升逾77%。

【09：13】期指開報21368點，跌138點或0.6%。

【08：58】恒指黑期跌約14點，報21434點；道指期貨升7點，報31020點。

【08：45】【周焯華受查】盧衍溢擬接手太陽城集團 要約價待決

【08：05】今日共有3隻新股公布招股結果，包括玄武雲 （02392） 、魯商服務 （02376） ，以及潤邁德 （02297） 。

【新股IPO】玄武雲2392超額認購41倍、一手中籤率5.2%（附分配結果連結）

【新股IPO】魯商服務2376超額認購6.4倍 5.92元定價一手中籤率33%（附分配結果連結）

【新股IPO】潤邁德2297上限6.24定價 超額認購5.4倍一手中籤率20%（附分配結果連結）

【07：45】港股ADR收報21448點，跌137點或0.6%。滙豐 （00005） ADR折合報48.89元，較港收市價低0.21元或0.4%。騰訊 （00700） ADR折合報344.42元，較港收市價低3.18元或0.9%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報116.85元，較港收市價低0.15元或0.1%。

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【07：30】儲局多數官員認為增長風險偏向下行，如果通脹未能下降，局方可能會採取「更具限制性」的政策。官員認為7月議息會議上將加息0.5厘或0.75厘。美股反覆向好，道指早段曾跌172點，午市後一度轉升256點，收升69點，報31037點；標指升13點，報3845點；納指升39點或0.35%，報11361點。

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【石Sir一周前瞻及異動股】中芯國際、華潤水泥控股、中國建材

責任編輯︰梁浩碩