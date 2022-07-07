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專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

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【港股市況】恒生指數低開233點　ATM跌逾1%　太陽城集團復牌升1倍（不斷更新）

股市 09:35 2022/07/07

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港股市況不斷更新

港股續低開逾200點，恒生指數開報21352點，跌233點。恒生科技指數跌1.7%，報4720點。ATM阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 分別跌逾1%；藥明生物 （02269） 升逾1%；太陽城集團 （01383） 復牌升1.1倍；凱升 （00102） 升逾77%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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即市走勢︰

【09：33】中遠海控 （01919） 預期中期盈利約647.16億人民幣，按年增長約74.5%，股價造好逆市升半成，高見11.68元。

【1919盈喜】中遠海控預計上半年多賺74%　利潤逾647億人幣

【09：31】君實生物  （01877） 旗下與合作夥伴Coherus用於治療鼻咽癌的特瑞普利單抗的生物製品許可申請（BLA），已經獲美國藥品監督管理局（FDA）重新受理，股價逆市向好升0.7%。

【生科股】君實生物旗下鼻咽癌單抗BLA申請獲FDA重新受理

【09：30】商湯 （00020） 股價低開1%。

【商湯20】商湯大瀉日CCASS變動曝光　兩大出貨券商掟貨規模超越前7個星期總交易量

【09：27】東方海外 （00316） 逆市升2%。東方海外上一季度收益達52.85億美元，再獲得創紀錄的成績，按年增長52.4%。

【業績｜航運股】東方海外上季收入再創新高　次季收入增52%至52.85億美元

【09：21】恒生指數開報21352點，跌233點。恒生科技指數跌1.7%，報4720點。ATM阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 分別跌逾1%；藥明生物 （02269） 升逾1%；太陽城集團 （01383） 復牌升1.1倍；凱升 （00102） 升逾77%。

【09：13】期指開報21368點，跌138點或0.6%。

【08：58】恒指黑期跌約14點，報21434點；道指期貨升7點，報31020點。

【08：45】【周焯華受查】盧衍溢擬接手太陽城集團　要約價待決

【08：05】今日共有3隻新股公布招股結果，包括玄武雲  （02392） 、魯商服務  （02376） ，以及潤邁德  （02297）

【新股IPO】玄武雲2392超額認購41倍、一手中籤率5.2%（附分配結果連結）

【新股IPO】魯商服務2376超額認購6.4倍　5.92元定價一手中籤率33%（附分配結果連結）

【新股IPO】潤邁德2297上限6.24定價　超額認購5.4倍一手中籤率20%（附分配結果連結）

【07：45】港股ADR收報21448點，跌137點或0.6%。滙豐 （00005） ADR折合報48.89元，較港收市價低0.21元或0.4%。騰訊 （00700） ADR折合報344.42元，較港收市價低3.18元或0.9%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報116.85元，較港收市價低0.15元或0.1%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】儲局多數官員認為增長風險偏向下行，如果通脹未能下降，局方可能會採取「更具限制性」的政策。官員認為7月議息會議上將加息0.5厘或0.75厘。美股反覆向好，道指早段曾跌172點，午市後一度轉升256點，收升69點，報31037點；標指升13點，報3845點；納指升39點或0.35%，報11361點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

【石Sir一周前瞻及異動股】中芯國際、華潤水泥控股、中國建材

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數 美股

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【業績｜航運股】東方海外上季收入再創新高　次季收入增52%至52.85億美元、股價逆市升逾4%

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