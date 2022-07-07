【周焯華受查】盧衍溢擬接手太陽城集團、要約價待決　股價復牌升1.2倍、凱升控股升67%

▲ 【周焯華受查】盧衍溢擬接手太陽城集團 要約價待決

太陽城集團 （01383） 公布，太陽城集團執行董事盧衍溢（前稱盧啟邦）已購入集團股份，與一致行動人士持股近75%，需要提出全面收購要約。太陽城集團及凱升控股 （00102） 自5月13日停牌，股份今日復牌。

太陽城集團開報0.12元，升1.1倍，早段曾升逾2倍高見0.2元，其後升勢回順，中午收報0.122元，升近1.2倍，成交2388萬元。；凱升控股高開77.8%，開報0.08元，早段曾升逾1倍高見0.118元，中午收報0.075元，升66.7%，成交1325萬元。

太陽城集團指，借款人將集團股份作抵押後未能還款，貸款人就有關抵押委託展開招標程序尋找買家，其後盧衍溢成功競標。完成後盧衍溢作為要約人連同一致行動人士持約49.99億股，相當於公司已發行股本的約74.98%。

集團指，執行人員表示其將根據《收購守則》引言第10.1項將有關要約的要約價問題轉介予收購及合併委員會作出決定，因為執行人員認為有事項牽涉特別罕見、事關重大或難於處理的爭論要點，要約價取決於收購及合併委員會會議結果。

另外，太陽城旗下凱升控股公布，副主席兼執行董事盧衍溢與一致行動人士持有該集團約69.78股權，要約人已根據《收購守則》規則提交申請，以裁定毋須就該集團股份及其他證券作出連鎖關係原則全面要約，並視乎裁定申請的結果。

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責任編輯︰梁浩碩

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