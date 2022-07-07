  • 31°C
香港時間 : 2022707日 (四) 12:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【周焯華受查】盧衍溢擬接手太陽城集團、要約價待決　股價復牌升1.2倍、凱升控股升67%

股市 12:05 2022/07/07

分享：

分享：

【周焯華受查】盧衍溢擬接手太陽城集團　要約價待決

太陽城集團 （01383） 公布，太陽城集團執行董事盧衍溢（前稱盧啟邦）已購入集團股份，與一致行動人士持股近75%，需要提出全面收購要約。太陽城集團及凱升控股 （00102） 自5月13日停牌，股份今日復牌。

太陽城集團開報0.12元，升1.1倍，早段曾升逾2倍高見0.2元，其後升勢回順，中午收報0.122元，升近1.2倍，成交2388萬元。；凱升控股高開77.8%，開報0.08元，早段曾升逾1倍高見0.118元，中午收報0.075元，升66.7%，成交1325萬元。

太陽城集團指，借款人將集團股份作抵押後未能還款，貸款人就有關抵押委託展開招標程序尋找買家，其後盧衍溢成功競標。完成後盧衍溢作為要約人連同一致行動人士持約49.99億股，相當於公司已發行股本的約74.98%。

集團指，執行人員表示其將根據《收購守則》引言第10.1項將有關要約的要約價問題轉介予收購及合併委員會作出決定，因為執行人員認為有事項牽涉特別罕見、事關重大或難於處理的爭論要點，要約價取決於收購及合併委員會會議結果。

另外，太陽城旗下凱升控股公布，副主席兼執行董事盧衍溢與一致行動人士持有該集團約69.78股權，要約人已根據《收購守則》規則提交申請，以裁定毋須就該集團股份及其他證券作出連鎖關係原則全面要約，並視乎裁定申請的結果。

【周焯華受查】周焯華太陽城、凱升持股全數轉讓執董盧衍溢　未披露作價

【周焯華受查】周焯華被控創立及指揮犯罪集團案定於9月2日開審　傳涉及非法博彩金額逾8000億元

責任編輯︰梁浩碩

加息周期債市點睇？霸菱劉偉達嚴選3類債劵，即睇【ET財智Talk】

港股 周焯華 太陽城集團（01383） 凱升控股（00102）

上一篇文章

【外資縮水】凱雷新亞洲基金縮減投資中國比例　較以往基金大削一半

下一篇文章

【港股市況】恒生指數半日跌87點　騰訊逆市向好　電力股、體育用品股造好（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【開市9點半】大摩料年底港銀加P至6厘或以上
【開市9點半】大摩料年底港銀加P至6厘或以上
【美股期貨】道指期貨升36點　納指期貨升0.2%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升36點　納指期貨升0.2%（不斷更新）
【芯片大戰】美國據報施壓荷蘭禁止ASML向內地出售光刻機　中芯國際反覆轉跌
【芯片大戰】美國據報施壓荷蘭禁止ASML向內地出售光刻機　中芯國際反覆轉跌
【商湯20】商湯大瀉日CCASS變動曝光　兩大出貨券商掟貨規模超越前7個星期總交易量
【商湯20】商湯大瀉日CCASS變動曝光　兩大出貨券商掟貨規模超越前7個星期總交易量
【香港加息】大摩料年底銀行加P至6厘或以上　供樓利息從2.2厘升至逾3.5厘、香港樓價明年跌幅加快
【香港加息】大摩料年底銀行加P至6厘或以上　供樓利息從2.2厘升至逾3.5厘、香港樓價明年跌幅加快
【恒指夜期+ADR】夜期跌17點　中概股指數跌5%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期跌17點　中概股指數跌5%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款