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【新股IPO】魯商服務2376超額認購6.4倍　5.92元定價一手中籤率33%（附分配結果連結）

新股IPO 07:41 2022/07/07

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【新股IPO】魯商服務2376超額認購6.4倍　5.92元定價一手中籤率33%（附分配結果連結）

魯商服務 （02376） 公布招股結果。內地物業管理公司魯商服務以每股5.92元定價，為招股價5.3元至7.92元的中間偏下範圍定價，集資淨額1.38億元，一手中籤率33%，抽30手（15,000股）始可穩獲一手。魯商服務將於7月8日掛牌。【分配結果連結】

魯商服務於香港公開發售部分共錄得8437人認購，超額認購6.39倍，國際發售部分超額認購0.12倍。

公司集資約60%擬用作戰略合作、收購及投資以擴大業務規模及多元化物業組合；15%用作加強物業管理服務及進一步開發多元化社區增值服務；15%用作投資於技術系統及標準化業務營運開發技術支持社區平台；10%用作營運資金。

【新股IPO】魯商服務2376今日起招股　入場費約4000元

【新股IPO】玄武雲2392超額認購41倍、一手中籤率5.2%（附分配結果連結）

【新股IPO】潤邁德2297上限6.24定價　超額認購5.4倍一手中籤率20%（附分配結果連結）

【新股IPO】天齊鋰業9696以招股價上限82元定價　集資134.6億

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】 或使用【新股IPO】小工具

責任編輯︰梁浩碩

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港股 魯商服務（02376） IPO

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