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【新股IPO】玄武雲2392超額認購41倍、一手中籤率5.2%（附分配結果連結）

新股IPO 07:29 2022/07/07

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【新股IPO】玄武雲2392超額認購41倍、一手中籤率5.2%（附分配結果連結）

玄武雲 （02392） 公布招股結果。雲服務公司玄武雲以每股6.24元定價，為招股價範圍4.93元至6.91元的上游位置，集資淨額1.84億元，一手中籤率5.23%，抽20手（10,000股）始可穩獲一手。玄武雲將於7月8日掛牌。【分配結果連結】

玄武雲於香港公開發售部分共錄得2.16萬人認購，超額認購41.13倍。國際發售部分超額認購1.09倍。

集資所得15%用於通過加強技術基礎設施及在人工智能及數據智能方面的研發能力來改善CRM PaaS服務；40%用於通過持續創新，增強及擴展CRM SaaS服務；30%用於提高銷售及營銷能力的投資；10%用於有選擇性地尋求戰略投資及收購；5%用作營運資金和一般企業用途。

【新股IPO】玄武雲2392今日結束招股　料以招股價上游定價、孖展認購超購近20倍

【新股IPO】魯商服務2376超額認購6.4倍　5.92元定價一手中籤率33%（附分配結果連結）

【新股IPO】潤邁德2297上限6.24定價　超額認購5.4倍一手中籤率20%（附分配結果連結）

【新股IPO】天齊鋰業9696以招股價上限82元定價　集資134.6億

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】 或使用【新股IPO】小工具

責任編輯︰梁浩碩

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港股 玄武雲（02392） IPO

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