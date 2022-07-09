【清酒新世界@iM網欄】優質的酒米 suginomori brewery．三

上篇介紹了「narai」這款清酒，是時候深入介紹suginomori brewery。之前提及narai口感方面是非常之順滑，原因在於酒造善用了海拔高地的優勢，但並非這麼簡單，相信大家都知道山水其實就是指山附近的水，也即是說靠近山的地方都有，但酒造不一樣的地方就是採用的是山上山的水，是海拔約一千米山上所抽取的天然山水，十分寶貴！除了以山水來釀酒，更使用山水來培植酒米，令到出產的酒米更優質！



【溫股知新】投資者靜待消息 新七小福你要識

以前我有分享過每一間酒造都有自己認為最重要的元素，舉例九平次認為酒米是最重要，而suginomori brewery認為一切都是從水開始，可見水的重要性，除此之外就是酒米的質量了，這些對於他們來說至關重要，原因是酒造認為釀造清酒其實很簡單，只需要幾種原料就能夠釀造，可以說誰也能做得到，只不過杜氏能帶來香氣和鮮味的技巧，令清酒增添不少的色彩。

多年來，從歷史的角度看日本人的生活重心一直都是以水稻種植為主，但由於酒造位於的地方是海拔高地940米，所以並不適合水稻種植的，因此過去一直沒有人成功在此種植任何東西，居民都是從安曇野平原的農民那裡購買稻米。suginomori brewery通過契約栽培的方法與松川村的一丸農場合作並培植最優質的酒米，而一丸農場曾經是稻米經銷商，在當地農民接班人不足的情況下轉型投入稻米種植的工作，並從 25 年前開始逐步擴大其農業用地。不過對於農民來說農場有點不太正常，因為種植的稻米中近一半是酒米，相信這也可能反映了當地人的需求吧？一丸農場擁有得天獨厚的淡水資源，並專注於農田管理，與suginomori brewery合作生產出高澱粉和低蛋白質的優質酒米，以釀造出上等的清酒。

▼ 點擊圖片放大

地址：長野縣鹽尻市奈良井 551

電話：0264-34-3001

官網：https://www.narai.jp/ja

【青姐話】向上游 唔使愁

作者 _Chris Wong （汪廷謙）簡介：

熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

更多清酒新世界 @Chris Wong （汪廷謙）的文章請 按此

欲查看更多 iMoney 網上專欄的內容請按此

即睇 iMoney 全新網站【 imoneymag.com 】

# 即 Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看 /See First 】搶盡投資先機！