  • 29°C
香港時間 : 2022709日 (六) 08:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【清酒新世界@iM網欄】優質的酒米 suginomori brewery．三

名人薈萃 08:01 2022/07/09

分享：

分享：

上篇介紹了「narai」這款清酒，是時候深入介紹suginomori brewery。之前提及narai口感方面是非常之順滑，原因在於酒造善用了海拔高地的優勢，但並非這麼簡單，相信大家都知道山水其實就是指山附近的水，也即是說靠近山的地方都有，但酒造不一樣的地方就是採用的是山上山的水，是海拔約一千米山上所抽取的天然山水，十分寶貴！除了以山水來釀酒，更使用山水來培植酒米，令到出產的酒米更優質！
 

【溫股知新】投資者靜待消息 新七小福你要識

 

以前我有分享過每一間酒造都有自己認為最重要的元素，舉例九平次認為酒米是最重要，而suginomori brewery認為一切都是從水開始，可見水的重要性，除此之外就是酒米的質量了，這些對於他們來說至關重要，原因是酒造認為釀造清酒其實很簡單，只需要幾種原料就能夠釀造，可以說誰也能做得到，只不過杜氏能帶來香氣和鮮味的技巧，令清酒增添不少的色彩。

多年來，從歷史的角度看日本人的生活重心一直都是以水稻種植為主，但由於酒造位於的地方是海拔高地940米，所以並不適合水稻種植的，因此過去一直沒有人成功在此種植任何東西，居民都是從安曇野平原的農民那裡購買稻米。suginomori brewery通過契約栽培的方法與松川村的一丸農場合作並培植最優質的酒米，而一丸農場曾經是稻米經銷商，在當地農民接班人不足的情況下轉型投入稻米種植的工作，並從 25 年前開始逐步擴大其農業用地。不過對於農民來說農場有點不太正常，因為種植的稻米中近一半是酒米，相信這也可能反映了當地人的需求吧？一丸農場擁有得天獨厚的淡水資源，並專注於農田管理，與suginomori brewery合作生產出高澱粉和低蛋白質的優質酒米，以釀造出上等的清酒。

    點擊圖片放大

地址：長野縣鹽尻市奈良井 551
電話：0264-34-3001
官網：https://www.narai.jp/ja

 

【青姐話】向上游 唔使愁

作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介：
熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

更多清酒新世界@Chris Wong（汪廷謙）的文章請按此
欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : Chris Wong（汪廷謙）

欄名 : iMoney清酒新世界

飲品推介 清酒

上一篇文章

【假期好去處】（附詳情）科學館推「與龍同眠」留宿活動 閉館後大玩解謎尋寶史前星空探索活動 恐龍化石下「紮營瞓覺」

下一篇文章

【高息股】中移動預期未來3年 派息比率增至7成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【室內設計】3人家庭購白石角嘉熙 40萬裝修455呎單位 設暗門免阻小孩休息 開放式廚房設吧台更實用
【室內設計】3人家庭購白石角嘉熙 40萬裝修455呎單位 設暗門免阻小孩休息 開放式廚房設吧台更實用
【經濟衰退】燃料糧食短缺　斯里蘭卡宣布破產
【經濟衰退】燃料糧食短缺　斯里蘭卡宣布破產
【TWTR】馬斯克收購Twitter據報陷嚴重危機 團隊已停止部分融資討論
【TWTR】馬斯克收購Twitter據報陷嚴重危機 團隊已停止部分融資討論
【理財智慧】香港推出首份ESG儲蓄保險 最高回報達5.3% 同一般儲蓄保險有咩分別?
【理財智慧】香港推出首份ESG儲蓄保險 最高回報達5.3% 同一般儲蓄保險有咩分別?
【職場熱話】打工仔獲晉升卻一心只想躺平 驚見35歲上司已有「地中海」 不想承擔管理責任及壓力
【職場熱話】打工仔獲晉升卻一心只想躺平 驚見35歲上司已有「地中海」 不想承擔管理責任及壓力
【兼職筍工】統計處招聘訪問員　時薪111元　中學畢業可申請
【兼職筍工】統計處招聘訪問員　時薪111元　中學畢業可申請
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款