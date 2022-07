【清酒新世界@iM網欄】優質的酒米 suginomori brewery．三

上篇介紹了「narai」這款清酒,是時候深入介紹suginomori brewery。之前提及narai口感方面是非常之順滑,原因在於酒造善用了海拔高地的優勢,但並非這麼簡單,相信大家都知道山水其實就是指山附近的水,也即是說靠近山的地方都有,但酒造不一樣的地方就是採用的是山上山的水,是海拔約一千米山上所抽取的天然山水,十分寶貴!除了以山水來釀酒,更使用山水來培植酒米,令到出產的酒米更優質!



以前我有分享過每一間酒造都有自己認為最重要的元素,舉例九平次認為酒米是最重要,而suginomori brewery認為一切都是從水開始,可見水的重要性,除此之外就是酒米的質量了,這些對於他們來說至關重要,原因是酒造認為釀造清酒其實很簡單,只需要幾種原料就能夠釀造,可以說誰也能做得到,只不過杜氏能帶來香氣和鮮味的技巧,令清酒增添不少的色彩。

多年來,從歷史的角度看日本人的生活重心一直都是以水稻種植為主,但由於酒造位於的地方是海拔高地940米,所以並不適合水稻種植的,因此過去一直沒有人成功在此種植任何東西,居民都是從安曇野平原的農民那裡購買稻米。suginomori brewery通過契約栽培的方法與松川村的一丸農場合作並培植最優質的酒米,而一丸農場曾經是稻米經銷商,在當地農民接班人不足的情況下轉型投入稻米種植的工作,並從 25 年前開始逐步擴大其農業用地。不過對於農民來說農場有點不太正常,因為種植的稻米中近一半是酒米,相信這也可能反映了當地人的需求吧?一丸農場擁有得天獨厚的淡水資源,並專注於農田管理,與suginomori brewery合作生產出高澱粉和低蛋白質的優質酒米,以釀造出上等的清酒。

