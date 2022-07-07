【緣份到了@iM網欄】同樣的情景，為什麼得到的待遇卻天壤之別?

有一天，

釋迦牟尼佛對著所有弟子在講經說法，

忽然他叫起了阿難說：

「你拿一個桶子，

到前方五裡路遠的一個小村莊，

向一個在井邊洗衣服的老婦人，

要一桶水回來，

記得態度要客氣和善一點。」

阿難點點頭，拿著空桶子，

往世尊指示的方向去要水。

他想說，這麼容易的事，

一定輕易就能辦妥世尊所交待的任務。

走啊走的，走到了那村莊，

真有位老婦在井邊洗衣服。

阿難很有禮貌的向這位老婦恭敬的作揖，說：

「老人家，可以跟您要一桶水嗎？」

那老婦一抬起頭望見這年輕人，

不由怒從心生，很生氣的說：

「不行，這口井只能給這村子裡的人使用，

任何外人，是不被允許的！」

接著就趕阿難走了，

任由阿難苦苦哀求也不為所動！

阿難無奈，只有帶著空桶回去。

阿難沿路回去，向世尊和在場的弟子講述他所遭遇的種種情形，

世尊點點頭，示意阿難坐下，

接著他叫舍利弗去打水回來。

舍利弗一樣走到了那村莊；

一樣見到那個白老婦還在井邊洗衣服。

舍利弗一樣很有禮貌的向這位老婦人說：

「老人家，可以跟您要一桶水嗎？」

那老婦一抬起頭望見這年輕人，

不由得心花怒放，

彷佛見了一個很投緣的親人。

她很高興的說：

「行！行！我來幫你打水………」

打好一桶水給舍利弗後，

又叫他等一下；

老婦人匆忙的回家拿一些齋食叫舍利弗帶著路上吃。

舍利弗帶了整桶水回去，

將他所遇到的種種情形，

也向世尊和在場的弟子講述他遇到的情景……

世尊點點頭一樣示意舍利弗坐下。

阿難和在場弟子就很納悶、疑惑，問世尊是何種因緣？

造成阿難和舍利弗這兩人有這麼大的差別。

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世尊開示說道：「在遠劫前的一世，

這位老婦淪為畜牲道，是隻老鼠；

牠死在路邊被烈日艷陽暴曬著……。

阿難那時候是個趕貨經商的賈人，見到這隻死老鼠，

心中起了嫌惡之心，

掩鼻而過……。」

舍利弗那時是個正要赴京趕考的讀書人，

見到這只死老鼠，

心中起了憐憫之心，

順手捧把泥土將牠掩蓋。

累劫多生以後，現在他們見了面，

產生這樣不同的差別待遇。

眾人可以想像到，一個小小的起心動念，

就有如此大的善惡果報!

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作者 _ 旺秋（賴櫻華）簡介：

學佛十年，希望用佛教小故事或日常經歷與讀者一同感悟人生，從生活中的一點一滴反思每日的身口意，進而了解及調節自己的情緒，並分享在逆境中保持正能量的小秘技。

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