【緣份到了@iM網欄】同樣的情景，為什麼得到的待遇卻天壤之別?

有一天,

釋迦牟尼佛對著所有弟子在講經說法,

忽然他叫起了阿難說:

「你拿一個桶子,

到前方五裡路遠的一個小村莊,

向一個在井邊洗衣服的老婦人,

要一桶水回來,

記得態度要客氣和善一點。」

阿難點點頭,拿著空桶子,

往世尊指示的方向去要水。

他想說,這麼容易的事,

一定輕易就能辦妥世尊所交待的任務。

走啊走的,走到了那村莊,

真有位老婦在井邊洗衣服。

阿難很有禮貌的向這位老婦恭敬的作揖,說:

「老人家,可以跟您要一桶水嗎?」

那老婦一抬起頭望見這年輕人,

不由怒從心生,很生氣的說:

「不行,這口井只能給這村子裡的人使用,

任何外人,是不被允許的!」

接著就趕阿難走了,

任由阿難苦苦哀求也不為所動!

阿難無奈,只有帶著空桶回去。

阿難沿路回去,向世尊和在場的弟子講述他所遭遇的種種情形,

世尊點點頭,示意阿難坐下,

接著他叫舍利弗去打水回來。

舍利弗一樣走到了那村莊;

一樣見到那個白老婦還在井邊洗衣服。

舍利弗一樣很有禮貌的向這位老婦人說:

「老人家,可以跟您要一桶水嗎?」

那老婦一抬起頭望見這年輕人,

不由得心花怒放,

彷佛見了一個很投緣的親人。

她很高興的說:

「行!行!我來幫你打水………」

打好一桶水給舍利弗後,

又叫他等一下;

老婦人匆忙的回家拿一些齋食叫舍利弗帶著路上吃。

舍利弗帶了整桶水回去,

將他所遇到的種種情形,

也向世尊和在場的弟子講述他遇到的情景……

世尊點點頭一樣示意舍利弗坐下。

阿難和在場弟子就很納悶、疑惑,問世尊是何種因緣?

造成阿難和舍利弗這兩人有這麼大的差別。

世尊開示說道:「在遠劫前的一世,

這位老婦淪為畜牲道,是隻老鼠;

牠死在路邊被烈日艷陽暴曬著……。

阿難那時候是個趕貨經商的賈人,見到這隻死老鼠,

心中起了嫌惡之心,

掩鼻而過……。」

舍利弗那時是個正要赴京趕考的讀書人,

見到這只死老鼠,

心中起了憐憫之心,

順手捧把泥土將牠掩蓋。

累劫多生以後,現在他們見了面,

產生這樣不同的差別待遇。

眾人可以想像到,一個小小的起心動念,

就有如此大的善惡果報!

