【緣份到了@iM網欄】同樣的情景，為什麼得到的待遇卻天壤之別?

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有一天，
釋迦牟尼佛對著所有弟子在講經說法，
忽然他叫起了阿難說：
「你拿一個桶子，
到前方五裡路遠的一個小村莊，
向一個在井邊洗衣服的老婦人，
要一桶水回來，
記得態度要客氣和善一點。」
阿難點點頭，拿著空桶子，
往世尊指示的方向去要水。
他想說，這麼容易的事，
一定輕易就能辦妥世尊所交待的任務。
走啊走的，走到了那村莊，
真有位老婦在井邊洗衣服。
阿難很有禮貌的向這位老婦恭敬的作揖，說：
「老人家，可以跟您要一桶水嗎？」
那老婦一抬起頭望見這年輕人，
不由怒從心生，很生氣的說：
「不行，這口井只能給這村子裡的人使用，
任何外人，是不被允許的！」
接著就趕阿難走了，
任由阿難苦苦哀求也不為所動！
阿難無奈，只有帶著空桶回去。
阿難沿路回去，向世尊和在場的弟子講述他所遭遇的種種情形，
世尊點點頭，示意阿難坐下，
接著他叫舍利弗去打水回來。
舍利弗一樣走到了那村莊；
一樣見到那個白老婦還在井邊洗衣服。
舍利弗一樣很有禮貌的向這位老婦人說：
「老人家，可以跟您要一桶水嗎？」
那老婦一抬起頭望見這年輕人，
不由得心花怒放，
彷佛見了一個很投緣的親人。
她很高興的說：
「行！行！我來幫你打水………」
打好一桶水給舍利弗後，
又叫他等一下；
老婦人匆忙的回家拿一些齋食叫舍利弗帶著路上吃。
舍利弗帶了整桶水回去，
將他所遇到的種種情形，
也向世尊和在場的弟子講述他遇到的情景……
世尊點點頭一樣示意舍利弗坐下。
阿難和在場弟子就很納悶、疑惑，問世尊是何種因緣？
造成阿難和舍利弗這兩人有這麼大的差別。
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世尊開示說道：「在遠劫前的一世，
這位老婦淪為畜牲道，是隻老鼠；
牠死在路邊被烈日艷陽暴曬著……。
阿難那時候是個趕貨經商的賈人，見到這隻死老鼠，
心中起了嫌惡之心，
掩鼻而過……。」
舍利弗那時是個正要赴京趕考的讀書人，
見到這只死老鼠，
心中起了憐憫之心，
順手捧把泥土將牠掩蓋。
累劫多生以後，現在他們見了面，
產生這樣不同的差別待遇。
眾人可以想像到，一個小小的起心動念，
就有如此大的善惡果報!
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作者_旺秋（賴櫻華）簡介：
學佛十年，希望用佛教小故事或日常經歷與讀者一同感悟人生，從生活中的一點一滴反思每日的身口意，進而了解及調節自己的情緒，並分享在逆境中保持正能量的小秘技。
Blog：https://wongchau.wordpress.com/author/wongchau/page/128/
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撰文 : 旺秋（賴櫻華）
欄名 : 緣份到了