【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】NB最厚碳纖板跑鞋登場 跑出回彈高速新體驗

講到碳纖板跑鞋不少人總會想起某隻大牌子,因為在大大小小的馬拉松比賽,總會見到一眾跑手穿上,並囊括多個前列位置,但近年其他大型運動品牌都已陸續推出相關鞋款,質素及舒適度亦十分出色。

要追跑鞋款式真是追極都有,最近積極推新鞋款的New Balance,將於7月14日正式推出全新碳纖板跑鞋 FuelCell SuperComp Trainer,帶來創新中底Energy Arc技術,將弧拱形碳纖板夾於兩層 FuelCell 中底之間,達至最大能量儲存及回饋,為跑者帶來超靈敏腳感和意想不到的推進力。

▼ 點擊圖片放大

號稱為NB有史以來最頂尖的訓練跑鞋,FuelCell SuperComp Trainer 以回彈甚強的 FuelCell 泡綿建構極高中底,令前掌及後跟厚度分別達39mm 及 47mm,可謂NB的最厚跑鞋,穿上去感覺既舒適又特別。鞋面採用全新的合成工學針織物料,以無縫技術製造,輕薄貼腳且十分透氣,營造出流暢線條與速度感。全針織鞋舌配合可調較的鞋帶閉合設計,確保穿著穩固舒適,綁鞋帶時已感覺與一般鞋略有不同,鞋帶鬆脫的機會亦大大減少。男女裝均有充滿夏日色彩的淺綠色主調及百搭易襯的淺灰色主調,無論進行長跑訓練或其他運動,抑或是行街襯衫,亦能盡展現型格的自信態度。

▼ 點擊圖片放大

小弟去年已見識過NB碳纖板鞋FuelCell EC Elite v2,亦經常以此鞋作為比賽或速度練習用途,EC Elite前掌及後跟厚度分別為31mm及39mm, SuperComp Trainer進一步將兩者厚度再加多8mm。然而由於比賽對跑鞋厚度有一定限制,因此這雙跑鞋主要亦會作為練習之用,EC Elite 及SuperComp Trainer兩雙跑鞋交叉使用,相信對提升速度亦有所幫助。

為配合最強訓練跑鞋推出,NB特別推出包涵不同跑跳動作的創意活動工作坊,頭炮由街頭健身教練黃楚穎與黃楚恩帶領參加者體驗街頭訓練的無限可能性,接著就由B-Boy Four 與 B-Boy C Plus教授融合運動與舞蹈的 Breakdance 工作坊,而香港飛躍道協會的教練 Gon Lo 及 Samson Lau 將帶領參加者嘗試集平衡、肌力、時空感及創意等多方面於一身的飛躍道運動。只要在指定NB銷售點購買FuelCell SuperComp Trainer即可免費參與其中一項創意訓練,詳情及報名方法將會稍後公佈。

近幾個月不少跑友都發揮出無窮創意,透過跑步路線畫圖的方式,跑出不同的得意圖案,例如恐龍、洋紫荊或心型圖案等。New Balance Run Club NBRC亦將透過Strava 舉辦 Strava Art 創意虛擬跑活動,選出十位繪出最具創意跑步路線的參加者,送出 FuelCell SuperComp Trainer,有興趣的朋友記得要留恴NBRC的公佈了。

▲ 最近不少跑友都喜歡跑出不同圖案,為街跑增添樂趣。(圖片來源: John Wong’s strava post)



作者 _Clayton Lauw (劉茸)簡介 :

跑齡 10 多年的傳訊公關,跑咗 20 個馬拉松,辛苦跑來志在食,所以易肥難瘦,每次增磅都係跑步的推動力, 2020 年 5 月有幸成為虛擬跑步比賽「 Runner's World HK V-Run 2020 」男子公開組冠軍

