【無牆醫院@iM網欄】支援居家長者的晚晴照顧安排

隨着人口老化,長期照顧服務的需求增加。那打素外展復康事工致力為大埔區長者提供復康訓練,期望由復康階段開始跟進,直至晚年臨終關懷,達至矜憫為懷的願景。

晚年臨終關懷主要由護士提供晚期護理及紓緩照顧服務,按長者情況在合適的時間,如:長者仍神智清醒,能清楚表達自己想法,並在心理上預備好的時候,護士就能與長者和家屬討論預設醫療指示或預設照顧計劃,讓長者掌握充足資訊及有充份時間去計劃,在開放討論的環境下去表達自己的想法,在醫護人員的鼓勵下自主晚晴。同時,護士亦協助家屬了解並尊重長者的意願,商討可行安案,陪伴長者有尊嚴地走人生最後一段路。

完成在家離世的心願

禤婆婆育有七名子女,兒孫滿堂,晚年患有認知障礙症,與兒媳和工人同住。因中風及跌倒骨折令活動能力轉差,而接受那打素外展復康事工提供的到戶式復康訓練。及後,婆婆的身體狀況逐漸走下坡,護士與家人商議晚期照顧的安排,包括紓緩餵食和徵狀處理,以至殯葬事宜和家人情緒支援等。由於婆婆曾表示不願再住醫院,希望留在家中離世,護士也詳細解釋當中的利弊,讓家人商量決定,包括入住寧養院舍或安排私家醫生到診等。婆婆是虔誠基督徒,因而安排院牧到訪,提供心靈關顧服務。

去年11月,婆婆進入彌留狀態,護士和院牧趕到婆婆家中,為她作最後的準備。家人也逐一趕至,輪流坐在床邊,輕握雙手跟她說道別、道愛、道謝的話。院牧帶領眾人讀經、唱詩歌,並為婆婆祈禱,陪伴她在熟悉的家中,安詳地走畢人生旅程。

禤婆婆的離世對家人來說是萬般不捨,但當晚家人面上流淌着滿足的淚水,因婆婆藉在家離世的安排團結了一家人,完滿了她的一生,深深體現「逝者無憾,生者無悔」的意思。

那打素外展復康事工主要為居住偏遠及較適合在家中接受治療的病者,提供到訪復康和護理服務,以及為社區照顧服務券持有者提供家居為本服務,協助他們居家安老。此外,那打素外展復康事工過去曾與許多不同的非政府機構合作,為其會員提供復康訓練課程、復康教育講座、個人復康諮詢或家訪等。

