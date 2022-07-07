【Anson Lo生日】教主盧瀚霆7.7生日與眾同樂 市民免費乘搭天星小輪來回尖沙咀中環 長者可免費搭九巴

今天（7月7 日）人氣男團MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）的27歲生日，今年的「教主誕」，神徒（盧瀚霆粉絲的名稱）展開多個生日應緩活動，實行全城慶賀。教主7月7日生日當天，全港市民除了可免費乘搭乘搭天星小輪來回尖沙咀至中環，也可以免費乘坐摩天輪，65歲或以上長者更可於當天免費搭巴士。

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首先，盧瀚霆國際後援會聯同九龍巴士（一九三三）有限公司舉辦長者免費乘車日，65歲或以上長者周四（7月7日）憑八達通乘搭九巴獨營路線，均可以「先付後回贈」方式享有免費乘車優惠。此外，全線九巴車廂內將張貼或於屏幕顯示二維碼，乘客於7月7日掃瞄，盧瀚霆國際後援會將「如同神隊友支撐背後」，捐款予指定慈善團體。

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盧瀚霆國際後援會也於周四舉辦「Anson Lo & Sontos Giving Day 天星小輪免費乘搭日」，全港市民可在教主這天免費乘搭天星小輪，來回尖沙咀至中環。

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除盧瀚霆國際後援會會外，另一個神徒組織AnsonLo_Giant，也自發籌劃全港首個粉絲組織的香港摩天輪免費乘坐日，特意邀請香港市民與家人和朋友到中環海濱齊坐香港摩天輪。7月7日當天，香港摩天輪等候區將換上繽紛搶眼的教主生日限定場地佈置，讓乘客猶如置身「教主」生日主題專區，每位乘客更會免費獲取精心設計的教主生日限定香港摩天輪門票乙張，以作收藏紀念。

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記者：陳詠妍