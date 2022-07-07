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【理財智慧】疫情改變全球消費模式 把握報復消費下的機遇

理財智慧 17:37 2022/07/07

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疫情轉眼間已經超過兩年多，在期間改變了我們不同的生活習慣，包括起居飲食，不同的行業都受到不同程度的影響，例如外賣平台、Staycation因為疫情而興起、飲食和健身行業就進入冰河時期。我們的消費模式也因為疫情而改變，例如增加了網購的機會。如果有細心留意，街邊也多了外賣店和凍肉店，甚至DONKI的興起可能不多不少與「思念日本」有關。因此本文便會介紹如何在疫情下尋找具潛力的投資機遇。

同場加映【青姐話】向上游 唔使愁

後疫情時代

在疫情初期，由於各國均不了解疫情和「無藥可醫」，在恐慌的情緒下，不少國家和地區都採取不同程度的封城政策。對個人而言，在面對不確定的情況下 (包括失業、扣糧等) ，會選擇增加儲蓄和減少投資，例如美國儲蓄比例達GDP的12%。但隨著疫苗發展和變種引死亡率降低的情況，不少國家都放寬防疫政策，日漸回復正常生活，便會減少儲蓄和增加消費。即使以香港而言，廣東道的名店最近也出現久違的人龍。下圖是美國經濟分析局（BEA）於每月月底公布前一個月的儲蓄率、消費率等，可見疫情對於消費的影響。

報復性消費

正如多年前的廣告「開心又買野」，不少人都面對抗疫疲勞的問題，為了令自己心情變好，疫情後出現了報復性消費，特別是奢侈品牌。在疫情的影響下，他們減少對實體店的依賴，反而加大於電商的投資，從網上商店到網上直播購物，反而對於銷售有正面的影響，例如LVMH在2022年首季比上季增長了29%，可見不少奢侈品牌正從疫情中恢復。

投資策略

現時不同的基金公司都有搭建消費板塊的行業基金，甚至再細分不同的地區 (發展中國家和已發展國家)。縱觀不同的消費基金，如果如果希望著重於奢侈品的消費類基金，可以考慮百達精選品牌基金，主要都是周期性消費和防守性消費為主，同時也算是市場上奢侈品牌佔比較高的基金，接近四成。雖然由於全面股市表現久佳，由年初至今已跌超過兩成，但相信隨疫情放寬，對於消費類的基金有正面的影響。

除了消費類別的基金外，如果願意承受較高風險的讀者，最近有隻網購個股反彈，便是新東方教育科技集團（9901），新東方本身是一間教育培訓機構，但由於去年因為政策的改變，以致股價曾跌超過五成。但最近轉型到雙語網上帶貨，居然殺出一片天，在六月直播銷售額超過六億，成為頭三甲的帶貨平台。內地近年已經對於帶貨有嚴格規定，加上疫情下帶貨成為不少人留在家中的娛樂，因此投資者可以趁在合理的股價範圍內投資。

 

同場加映:【溫股知新】投資者靜待消息 新七小福你要識

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責任編輯：陳佳恩

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