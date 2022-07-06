【好想去旅行】調查指79%受訪者擬6至9月離境旅遊 呢5個地方大家最想去

疫情持續逾兩年，港人久未外遊。旅遊服務預訂平台Expedia進行的旅客調查顯示，已感抗疫疲勞的香港旅客，正考慮趁今個暑假出遊。高達79%的香港受訪者表示他們有計劃今年6月至9月期間離境外遊，當中過半受訪者（51%）表示，他們已預訂了機票或住宿。

另外，亦有28%受訪者表示有計劃在此期間旅行，但仍在規劃行程。整體而言，89%的香港受訪者表示他們對於在未來幾個月到海外旅行感到「非常有興趣」或「有興趣」。





近半（48%）受訪者表示，他們現在對海外旅行感到更安全及有信心，並指出疫苗接種、航班和住宿供應日益穩定、目的地放寬入境要求，以及旅遊業的支援及措施，均減輕了他們對外遊的憂慮。

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Expedia旅遊預訂平台上的數據同樣反映港人對外遊的信心有所提升，與今年初1月至2月相比，5月至6月期間Expedia.com.hk的離境航班搜尋量飆升九成（90%）。同期，境外住宿的搜尋量亦較1月至2月回升了95%。



年齡介乎36至45歲之間的香港旅客，是最渴望於今個夏季出旅的一群，62%的受訪者表示他們已預訂了旅程，而年齡介乎18至25歲的旅客中則僅有26%人表示已預訂夏季旅行行程。



已有外遊大計的港人，亦準備好足充「彈藥」在旅遊期間消費享受。Expedia調查顯示香港旅客平均較其他受訪亞洲市場，如日本、南韓及新加坡的旅客闊綽。超過四分之一（26%）的本地受訪者表示，是次夏季外遊已準備每人花費超過15,000港元。

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儘管日本目前只開放予旅行團遊客入境，且有不少限制，但該地區今夏依然受港人青睞。是次調查中，東京、大阪和北海道均打入五大最受歡迎旅行目的地。當中東京最受歡迎，無論是今年夏季或是未來所有疫情相關旅行限制解除後，均獲選為港人首選的旅遊城市。





積極正面的度假氛圍不限於外遊，更見於對宅度假（staycation）的需求。約86%的受訪者亦打算在港享受staycation，其中61%受訪者表示，他們已預訂6月至9月期間的staycation。近三分之一（30%）的受訪者直言，他們打算在今年夏天去多達三次 staycation。Expedia最新搜尋數據亦顯示，6月份Expedia.com.hk有關香港住宿的搜尋量，較5月增加超過三成。

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Expedia Group亞洲傳訊總監Lavinia Rajaram表示：「從調查結果可以清楚地看到，香港人對海外旅行有著強烈的渴望，當中許多受訪者均表達想在今年夏天盡情玩樂花費的想法。我們在去年底進行的《Expedia假期缺乏研究》顯示，香港旅客對旅行的渴望有增無減，而是次最新的調查結果可見這渴求已經轉化為實際行動。」

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記者：陳詠妍