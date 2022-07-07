【開市9點半】商湯大瀉日持倉變動曝光　東方海外上季收入再創新高

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【ET財經早點1分鐘】美股反彈 布油亦跌穿100美元關口 儲局憂市場質疑決心 令高通脹根深蒂固
商湯 （00020） 上市前股東禁售期上周四結束，當日商湯暴瀉逾4成。據CCASS，首6大出貨券商倉位累減8.84億股商湯，佔同日交易量46%，而且相關券商的倉位在前一個月大增，反映是投資者從CCASS系統外搬貨而至。
藍籌新貴東方海外 （00316） 上一季度收益達52.85億美元，再獲得創紀錄的成績，按年增長52.4%。今年第二季度整體運載率較去年同期增加0.5%，每個標準箱的整體平均收益按年增加61.5%。
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欄名 : 開市9點半