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【開市9點半】商湯大瀉日持倉變動曝光　東方海外上季收入再創新高

股市 06:29 2022/07/07

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商湯  （00020） 上市前股東禁售期上周四結束，當日商湯暴瀉逾4成。據CCASS，首6大出貨券商倉位累減8.84億股商湯，佔同日交易量46%，而且相關券商的倉位在前一個月大增，反映是投資者從CCASS系統外搬貨而至。

藍籌新貴東方海外 （00316） 上一季度收益達52.85億美元，再獲得創紀錄的成績，按年增長52.4%。今年第二季度整體運載率較去年同期增加0.5%，每個標準箱的整體平均收益按年增加61.5%。

重點新聞：

1. 【商湯20】商湯大瀉日CCASS變動曝光　兩大出貨券商掟貨規模超越前7個星期總交易量

2. 【業績｜航運股】東方海外上季收入再創新高　次季收入增52%至52.85億美元

3. 【1919盈喜】中遠海控預計上半年多賺74%　利潤逾647億人幣

4. 【平安健康1833】平安系元老級人馬簽「累沽期權Decumulator」　或減持最多294萬股平安健康、淡倉增至7%以上

5. 【下半年展望】瑞信看好中國推更積極財政政策、惟降恒指年底目標價至24700點　薦3大投資主題

6. 【大行報告】大摩更新第三季「收息股名單」提醒兩大風險　上季跑贏MSCI亞太指數逾6個百分點

7. 【下半年展望】恒生資管：料下半年中港股市或逐漸好轉、可略為增持　關注市場3大風險

8. 【下半年展望】富達漸增港股配置　惟提醒整體投資取態宜保守

9. 【歐美息差】交易員料歐元兌美元滙價　下月5成機會跌至1算

【石Sir一周前瞻及異動股】中芯國際、華潤水泥控股及中國建材

 

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