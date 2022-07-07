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【俄烏局勢】滙豐傳向Expobank 洽售俄羅斯業務

股樓投資 16:49 2022/07/07

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自俄羅斯及烏克蘭年初爆發衝突後，多間金融機構紛紛撤出俄羅斯市場。外電報道，滙豐(00005)正與俄羅斯本土銀行Expobank 洽售當地業務，但目前尚未達成協議。滙豐和Expobank均未有回應報道。滙豐全日低開高收，收報49.65元上升1.1%。

【內房危機】華潤置地傳向華夏幸福洽購 武漢長江中心項目   詳情請看【下一頁

【青姐話】向上游 唔使愁

另外美銀發表報告指，滙豐今年第二季度的業績可能令人失望，但其存款利差正恢復，淨利息收入獲經常性提升。美銀對滙豐的淨利息收入預測高於市場預期，帶動其盈測亦比市場預期高，並將2024年的預測市盈率提高至5.6倍。鑑於英鎊貶值，美銀將滙豐英鎊目標價由725便士升至751便士，但港股目標價維持70元，重申「買入」評級。美銀同時預計，滙豐將在三年內將股息翻一倍，至2024年其周息率將超過8％，同時將派息比率保持在50％以下。

【下半年部署】招證國際料恒指下半年上試25000點 推薦19隻首選股   詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

滙豐控股（00005） 港股

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