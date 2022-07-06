【抗通脹】日迴轉壽司企業力抗通漲　加價在所難免

▲ 日本藏壽司增加貴價單品食材比例，希望提升客人整體消費單價抗衡成本上漲。(藏壽司圖片)

平價迴轉壽司甚為流行，但面對通脹壓力，各企業亦難免要加價應對。日本的「藏壽司」採用比較間接方式，增加貴價單品食材比例，希望提升客人整體消費單價。

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環球通脹持續，對食店而言影響甚大，需要開源節流。日本競爭激烈的迴轉壽司市場亦然，除了港人認識的「壽司郎」、另有「藏壽司」、及「濱壽司」等。當中日本「壽司郎」已宣佈在10月起將單價從110日圓加至120日圓，而「濱壽司」則已在6月取消了平日90日圓的特價時段。至於「藏壽司」近日亦宣佈更新菜單款式，並沒有直接對現有的110日圓壽司款式加價，反而把之前作為推廣用的220日圓菜單款式恆常化供應。

藏壽司表示，今次把原本限時提供的220日圓款式變成標準菜單，增加至全體菜單的4成共19款口味，強調即叫即製及加大份量，提升附加價值。藏壽司董事岡本浩之稱，針對民眾平常節約消費，但在重要時節下，仍然希望稍為放鬆一下的消費傾向，並看到防疫措施緩和後，外食需求正在回復。

藏壽司面對成本上升已盡量從來貨、改善營運效率中吸收，期望新菜單可吸引客人增加每單消費金額。另一方面增強店內的飲食體驗，於大阪、東京開設4間加入娛樂要素的「Global旗艦店」，早前5月亦在京都開設面向國際及國內遊客的新風格店舖。

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責任編輯:王浩賢