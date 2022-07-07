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【AMZN】亞馬遜續攻送餐APP　與Grubhub達成合作協議

股市 07:28 2022/07/07

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【AMZN】亞馬遜續攻送餐APP　與Grubhub達成合作協議

美國電商巨頭亞馬遜（美：AMZN）繼收購Deliveroo後，再與訂餐公司Grubhub達成合作協議。根據協議，亞馬遜可選擇入股Grubhub約2%股權，即亞馬遜於Grubhub總持股比例可提升至15%。

亞馬遜及Grubhub母公司Just Eat Takeaway.com NV（荷：TKWY）將每年續簽一次協議，料有關合作將於明年起增加Just Eat 現金流及盈利能力。合作傳出後Just Eat股價單日曾上漲逾20%高見16.79歐元，但股價仍較去年9月1日高位，82.06歐元跌約80%，Grubhub去年亦錄稅前虧損4.03億歐元。

亞馬遜Prime會員可獲「Grubhub+」1年會員資格，包括1年部分餐廳免送餐費，亞馬遜去年共錄超過1.7億名Prime會員。

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