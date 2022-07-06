【香港出口】香港信保局受保業務總額按年升2.6%　全球經濟仍面對不確定性

香港出口信用保險局（香港信保局）宣佈，在2021至22年的財政年度的受保業務總額為1,341億200萬元，較上年度增加34億1,400萬元（約2.6%）。

該財年內香港信保局收入達3億1,292萬元，較上年度上升2,198萬元（約7.6%）。全年溢利達2億3,377萬元，較上年度上升2,114萬元（ 約 9.9%），當中包括承保收入7,612萬元，以及投資收入 1 億5,765萬元。



【香港書展】香港書展同期設「運動消閒博覽」及「零食世界」 冀消費券帶動生意



【香港商機】港人環保意識抬頭 本地廠商由歐美擴展回香港

該局三大受保市場為美國（佔受保業務總額30.7%）、中國內地（佔29.2%）及英國（佔3.9%）。受保產品方面，電子產品為最大受保產品類別，業務總額按年上升3.5%。紡織及成衣和電器分別上升29.5%和下跌23.5%。

另外，已獲悉賠償為813萬元，較上年度下跌2,932萬元（約78.3%）。按市場計，加拿大佔32.6%，其次為中國內地（佔23.1%）。按賠償事項計，買家拖欠佔61.1%，買家破產則佔38.9%。賠款歸還總額為449萬元，較上年度減少92萬元（約17.0%）。

政經及病毒挑戰 擾亂國際供應鏈

香港信保局諮詢委員會主席吳宏斌表示，全球各經濟體仍面對各種不確定性。新變種病毒導致全球經濟活動收縮，亦嚴重擾亂國際供應鏈。多國政府以巨額借貸應對疫情，全球債務水平已達歷史新高，預期將繼續攀升。該局總監趙民忠指出，香港信保局一直作出適時調整和創新，特別是在充滿挑戰的外部環境中，盡力滿足出口商不斷轉變的需求。不但延長了支援措施的有效期，亦通過自身能力加大承保力度。

該局已延長因應中美貿易磨擦及疫情而推出的支援措施，以及「百分百信用限額提升計劃」6個月至2022年12月31日。亦於三月底以試行形式推出「出口信用擔保計劃」，為期12個月，為保戶的出口融資提供最高至七成的信貸擔保，擔保額以5,000萬港元為上限。



編輯：梁巧恩

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：