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【無人機】英試行無人機送貨　為離岸島嶼提供化療藥物

科技 20:00 2022/07/06

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無人機應用潛力龐大，繼英國皇家郵政Royal Mail宣布將使用無人機送件至偏遠地區後，英國公立醫療機構國民保健署（National Health Service，NHS） 也宣布試用無人機來派遞藥物。

【低碳物流】亞馬遜推步行、電動單車送貨　料每年配送500萬件包裹

據外媒《Engadget》報道，NHS與由前NHS醫生和前Google員工創立的無人機技術初創公司 Apian合作，測試透過使用無人機，向威特島（Isle of Wight）運送化療藥物。

由於威特島距離英國南海岸2英里，而大多數的化療藥物保質期較短，相關藥物難以大量被運往島上，病人一般都要經歷長達4小時的船程，前往本島的醫院接受治療。若使用無人機運送，可以將運輸時間大大縮短至半小時內。

除威特島外，NHS亦計劃於諾森比亞（Northumbria）另設試飛點，測試無人機是否可有效地在極短的時間內，為偏遠地區提供重要的醫療用品。

是次以無人機送藥並非首例，美國製藥企業默克藥廠於2020年便試以無人機，向北卡羅來納州的農村病人提供冷鏈藥物。盧旺達更早在2016年，以無人機技術運送血液至偏遠地區。

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責任編輯：殷凱怡

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