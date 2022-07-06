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【有相睇】市傳接管人3億沽佳兆業貝沙灣洋房　5年貶值5000萬

股樓投資 20:00 2022/07/06

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由佳兆業（01638）相關人士持有的貝沙灣洋房，早前遭接管，並委託世邦魏理仕招標放售。市場消息指，洋房近日以3億元易手，實用呎價約75,892元。不過，負責標售該項目的世邦魏理仕表示，不評論市場消息。 

據了解，上址原由佳兆業相關人士持有，於2017年透過「買殼」方式以3.5億元購入。若上址成功以3億元易手，則較2017年的購入價貶值5,000萬元。

    點擊圖片放大
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資料顯示，上述洋房為貝沙灣第三期發展項目，樓高兩層，實用面積3,953平方呎，裝修豪華，原則四房四套間隔，附有私人花園及天台。此外，該物業坐落貝沙徑後段位置，設有私人大閘，私隱度極高。 

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撰文 : 黃卓賢

豪宅 世邦魏理仕 貝沙灣

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