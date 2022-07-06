【有相睇】市傳接管人3億沽佳兆業貝沙灣洋房　5年貶值5000萬

由佳兆業（01638）相關人士持有的貝沙灣洋房，早前遭接管，並委託世邦魏理仕招標放售。市場消息指，洋房近日以3億元易手，實用呎價約75,892元。不過，負責標售該項目的世邦魏理仕表示，不評論市場消息。

據了解，上址原由佳兆業相關人士持有，於2017年透過「買殼」方式以3.5億元購入。若上址成功以3億元易手，則較2017年的購入價貶值5,000萬元。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

資料顯示，上述洋房為貝沙灣第三期發展項目，樓高兩層，實用面積3,953平方呎，裝修豪華，原則四房四套間隔，附有私人花園及天台。此外，該物業坐落貝沙徑後段位置，設有私人大閘，私隱度極高。

同場加映【青姐話】向上游 唔使愁

同場加映【溫股知新】投資者靜待消息 新七小福你要識

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機