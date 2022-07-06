【阿里巴巴9988】國家電投與阿里就新能源+數字化戰略合作

國家電投與阿里巴巴（09988）簽署戰略合作協議及8個落地協議，雙方就新能源和數碼化結合提升生產力、三網融合整體解決方案，以及戰略機遇研究與技術創新等方面進行合作，探索樹立「新能源+數字化」合作減碳的社會責任標桿。

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阿里巴巴將以數字化能力服務國家電投數碼化轉型、三網融合的數字化底座建設，創新農村新能源開發利用；同時，國家電投將在運營減碳、價值鏈減碳、帶動生態減碳等方面助力阿里巴巴的「碳中和」目標。雙方將共同樹立「新能源+數據中心」、「新能源+新零售」、「新能源+物流」、「新能源+辦公園區」等行業模式。同時將共同探索縣域能源數字化解決方案，以縣域分散式光伏的開髮結合智慧農業、鄉村旅遊特色，探索鄉村振興新生態。

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記者：張以正