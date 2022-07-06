【美妝科技】消費者追求「共融美妝」　L'Oréal藉科技推動三大發展目標

▲ 歐萊雅與旗下品牌YSL Beauté聯手打造的Rouge Sur Mesure個人化智能AI唇彩調製機，近日正式攻港，售價$3,900。

保養護膚、美容彩妝已成為多數現代人的生活日常，商機相當龐大。作為美妝品牌龍頭的歐萊雅（L'Oréal），自然也把握機會，透過科技的導入替該企帶來了新的增長點，同時拓展客群。歐萊雅香港總裁暨董事總經理余寶珍今（6日）出席傳媒分享會時提到，客人過去十年對於美妝產品及服務的需求都有龐大的改變，例如：更追求有創意及個人化的產品和服務、希望美妝更多元共融等。

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為迎合市場的需要，余寶珍表示，科技成為重要的工具之一，該企去年已投資超過10億歐元（逾80億港元）發展創新科技的項目，未來也將透過加強及充分應用科技技術，推動三大發展目標：1）研究更加多個人化及「共融」的美妝產品、2）講求企業責任同時，提升透明度、及3）品牌能變得更靈活。

▲ 歐萊雅香港總裁暨董事總經理余寶珍表示，美妝科技已成大趨勢，該企將持續投放資源作研發。（湯致遠攝）

AI分析用戶、服飾穿搭 調配唇彩顏色

余寶珍強調，每個消費者的膚質、膚色及髮色都不一樣，要將美妝產品變得共融，適合所有族群及年齡層，個人化設計已是必需品，大數據與人工智能（AI）技術也變得十分重要。

她以最新攻港、與旗下品牌YSL Beauté聯手打造的Rouge Sur Mesure個人化智能唇彩調製機為例，該儀器目前已擁有14項專利，香港目前共推出紅色、裸色、橘色3大色系，每款色調均有3支同色系唇彩，用戶只要透過YSL自家的應用程式，AI系統就會分析用戶的膚色或服飾穿搭，其後再在數秒內，利用3支不同色調的唇彩，調配出客戶合適的唇彩顏色。

用戶也可在儀器調配前，透過虛擬試妝功能，先嘗試真實上妝的效果。另外，為提升產品資料的透明度，每支顏色柱均內置芯片，用戶可追蹤開啟日期及使用的分量。余寶珍補充：「疫情爆發後，家居美妝成為大趨勢，這款調製設備正可符合消費者的需求。」她另透露，Rouge Sur Mesure去年在歐、美、日、韓及中國內地登場時，已瞬即售罄，而目前香港僅推出數天，已接獲不少消費者查詢及訂單，對此表示鼓舞。

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進軍元宇宙 拓客群

此外，L'Oréal也開始加入「元宇宙」領域，開疆拓土。去年底L'Oréal宣布踏入Web3.0世代，旗下品牌L’Oréal Paris就與5名女性藝術家Amber Vittoria、Arina BB、Hueman、Lili Tae和Puks合作，發行名為「Reds of Worth」的系列NFT。余寶珍表示，該合作計畫除了希望可提倡女性藝術家在NFT領域的地位，也希望能成為接觸元宇宙的首個重要步驟。

余寶珍預告，該企未來將會推出更多虛擬體驗，希望能產生更多可能性。她透露，旗下品牌YSL Beauté計畫最快在7月底也將設立一個名為「YSL Beauté Zone」的虛擬展覽，屆時會有不同的虛擬活動，包括：虛擬遊戲、網上音樂會或線上購物等。

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記者：曾曉汶

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