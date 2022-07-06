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【內房危機】華潤置地傳向華夏幸福洽購 武漢長江中心項目

股樓投資 20:34 2022/07/06

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內地媒體報道，被傳出現資金壓力的內地上市發展商華夏幸福（滬：600340）計劃向華潤置地（01109）出售武漢長江中心項目。該報道指，華夏幸福正就出售武漢長江中心項目與華潤置地接洽。武漢長江中心項目由華夏幸福2019年9月奪得，地價為116.2億元人民幣。項目總建築面積163萬平方米，計劃建設25萬平方米購物中心、近400米高寫字樓、行政公寓、高端住宅等，計劃總投資涉及300億元人民幣。華夏幸福全日上升2.5%收報3.22元人民幣，華潤置地全日則挫近2%收報36元。

【下半年部署】招證國際料恒指下半年上試25000點 推薦19隻首選股  詳情請看【下一頁

【青姐話】向上游 唔使愁

為紓解資金周轉壓力，不少財困內房近期俱傳出有意退出大型項目。在5月，融創中國(01918) 曾傳向萬科(02202)及深圳地鐵洽商，出售深圳冰雪城項目51％股權。正在停牌的佳兆業集團(01638)，上月亦傳退出位於深圳大鵬，總投資額達300億元人民幣的文旅項目。

【高息股】招商房託13億人幣收購 北京東三環辦公樓股權  詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

華潤置地（01109） 港股

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